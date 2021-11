84 minuty - tyle trwało ostatnie spotkanie siatkarzy Indykpolu AZS Olsztyn. Zawodnicy prowadzeni przez Marco Bonittę pokonali na wyjeździe Cerrad Enea Czarnych Radom 3:0. Było to szóste zwycięstwo z rzędu ekipy ze stolicy Warmii i Mazur, która wciąż w ligowej tabeli zajmuje bardzo wysokie, 4. miejsce, mając na swoim koncie 19 punktów.

- W każdym meczu, który wygraliśmy, były elementy do poprawy - zauważył Robbert Andringa, kapitan Indykpolu AZS Olsztyn. – Pokazał to chociażby ostatni mecz w Radomiu. Choć wygraliśmy 3:0, to każdy z setów zakończył się przewagą tylko dwóch punktów. Uważam, że nie jesteśmy jeszcze w najlepszej dyspozycji, lecz z drugiej strony możemy być zadowoleni, bo wygraliśmy bowiem sześć spotkań z rzędu. - dodał.

W niedzielne popołudnie Indykpol AZS Olsztyn zmierzy się z ostatnim zespołem w ligowej tabeli - Stalą Nysa. Stal nie zaznała jeszcze ani razu smaku zwycięstwa w tym sezonie. Rywale punktowali jedynie w starciach z GKS Katowice oraz PGE Skrą Bełchatów, gdzie przegrali dopiero po tie-breakach.

Relacja na żywo z meczu Indykpol AZS Olsztyn - Stal Nysa na Polsatsport.pl. Początek od godziny 17:30.

PS, Polsat Sport