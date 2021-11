PlusLiga: Trefl Gdańsk - PGE Skra Bełchatów. Relacja i wynik na żywo

Początku rozgrywek zawodnicy Trefla nie mogą zaliczyć do udanych. W ośmiu meczach podopieczni trenera Michała Winiarskiego odnotowali tylko dwa zwycięstwa, a trzy ostatnie spotkania zakończyły się ich porażką 0:3.

"Jesteśmy pod kreską, sytuacja nie jest dobra i to wiemy, ale co możemy zrobić? Na pewno ciężej trenować, jak najlepiej przygotować się do kolejnego meczu, a resztę trzeba zrealizować na parkiecie. Dobrze trenujemy, ale nie jesteśmy w stanie pokazać tego na 100 procent na boisku. A zawsze chcemy zaprezentować się lepiej niż w poprzednim spotkaniu" – zaznaczył Kampa.

W poniedziałek w ostatnim ligowym meczu PGE Skra pokonała u siebie Asseco Resovię Rzeszów. Gospodarze przegrywali już 0:2, ale kolejne trzy sety zdecydowanie rozstrzygnęli na swoją korzyść i ostatecznie triumfowali 3:2. Pięć z ośmiu spotkań tej drużyny zakończyło się po pięciu setach, w sumie bełchatowianie odnieśli pięć zwycięstw.

"Widziałem mecz naszych najbliższych rywali z Resovią i odnoszę wrażenie, że Skra pokazuje w tym sezonie dwie twarze. Mam nadzieję, że w niedzielę zobaczymy twarz, która nam się spodoba. Oczywiście będzie ciężko, bo to jedna z najlepszych drużyn w lidze, a groźna jest zwłaszcza wtedy, kiedy zacznie dobrze zagrywać" – dodał.

Niemiecki rozgrywający, który dzień po meczu skończy 35 lat, wierzy, że Trefl jest w stanie przerwać kiepską passę.

"Wszyscy jesteśmy przekonani, że możemy wygrać seta, dwa, a później cały mecz. Grać krok po kroku, liczymy oczywiście również na wsparcie kibiców. Na tym etapie nie jest ważne, kto jest po drugiej stronie siatki. Dla nas najważniejsze jest to, jak my gramy, do tego niezbędne jest zbudowanie pewności siebie. Nie chcę jednak za dużo mówić, bo najpierw musimy pokazać to na boisku” – podkreślił.

Spotkanie z PGE Skrą rozpocznie się w niedzielę o godz. 14.45. Relacja i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

BS, PAP