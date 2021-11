Do zdarzenia doszło w 65. minucie spotkania. Wówczas za faul napastnik Radomiaka Karol Angielski został ukarany drugą żółta i w konsekwencji czerwoną kartką. Między piłkarzami obu zespołu doszło do przepychanek. Rezerwowy w tym meczu Balic wbiegł na boisko i uderzył w twarz jednego z zawodników gości. Arbiter się nie wahał i ukarał go czerwoną kartką.

Kara pięciu meczów oznacza, że Balic w lidze zagra najwcześniej w pierwszej kolejce rundy wiosennej. Zabraknie go za to w pozostałych do rozegrania Zagłębiu jesiennych meczach z: Lechem Poznań, Wisłą Kraków, Legią Warszawa i Górnikiem Łęczna. Czarnogórzec będzie za to mógł wystąpić w spotkaniu Pucharu Polski z Arką w Gdyni.

ℹ️ Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Ligi podjęto decyzję o zawieszeniu naszego kapitana, Sašy Balicia na 5 ligowych spotkań. Oznacza to, że obrońca Miedziowych będzie do dyspozycji trenera Żurawia na środowy mecz z Arką Gdynia.



Więcej informacji👉

Balic w tym sezonie wystąpił w siedmiu meczach. Ostatni raz pojawił się na boisku w październiku, a później leczył kontuzję. Powoli wracał do zdrowia i w meczu z Radomiakiem usiadł już na ławce rezerwowych.

