Klasyk w Londynie. IBB Polonia wygrywa z Richmond Docklands

Mecz od początku zapowiadał się na hit kolejki i nim właśnie był. Zawodnicy IBB Polonii Londyn bardzo dobrze rozpoczęli spotkanie, przede wszystkim blokiem i pewnie zdobyli przewagę. Przeciwnik próbował odrobić straty, ale ostatecznie nie był w stanie wyrównać wyniku. Pierwsza partia zakończyła się 17-25. Druga odsłona meczu była już bardzo wyrównana. Do wyniku 10:11 drużyny walczyły praktycznie punkt za punkt, po czym goście odskoczyli kilka oczek i swoją przewagę utrzymali już do końca. IBB Polonia wygrała drugiego seta 20:25.

Trzeci set zaczął się podobnie do poprzedniego. Drużyny grały punkt za punkt. Przy stanie 15:15 gospodarze zdobyli kilka punktów z rzędu. Następnie IBB Polonia dogoniła rywala i ostatecznie przechyliła szalę na swoją korzyść, kończąc set 23:25 i cały mecz 0-3. Oznacza to, że dopisała kolejny zwycięski mecz z Richmond do swoich statystyk. Z lokalnym rywalem na ligowych parkietach nie przegrała od października 2017 roku.

– Dzisiejszy mecz był dobrym sprawdzianem dla naszych zawodników. Po odpadnięciu z Pucharu CEV chcieliśmy pokazać kto gra najlepszą siatkówkę na Wyspach. Udało nam się to zrealizować w stu procentach. Byliśmy lepsi w każdym elemencie siatkarskiego rzemiosła. Przeciwna drużyna próbowała stawić nam czoła, jednak wola walki nie wystarczyła na naszych zawodników i to my zgarnęliśmy pełna pulę punktów w tym meczu – powiedział Bartosz Kisielewicz, kapitan IBB Polonii Londyn.

Był to piąty mecz IBB Polonii Londyn w Super Lidze w tym sezonie i piąte zwycięstwo. Dzięki takiemu wynikowi zespół utrzymuje swoją dobrą passę i na obecną chwilę jest jedyną drużyną w tabeli z samymi wygranymi na koncie.



Fani IBB Polonii mogli liczyć, że zobaczą znajome twarze nie tylko w drużynie, którą wspierają. Skład gospodarzy składa się w tym sezonie także z byłych zawodników aktualnego mistrza Anglii. Do Richmond z IBB Polonii przeszli między innymi przyjmujący Renan Ribeiro, libero Filipi Rodrigues, przyjmujący Pierre Tang-Taye, czy środkowi Tomasz Wysocki oraz Vitor de Oliveira. Z kolei trenerem zespołu jest były libero – Marcel Sivak.

– Oczywiście zawsze jest sentyment do byłych graczy IBB Polonii. Spodziewaliśmy się zaciętego meczu. Najważniejsze, że udało nam się wygrać i ze spokojem możemy oczekiwać kolejnych meczów – dodał Kisielewczi.



Kolejny mecz IBB Polonia rozegra 12 grudnia. Powróci wtedy do własnej hali (Northolt High School), by w ramach Super Ligi zmierzyć się z drużyną Durham Palatinates.











PS, Informacja prasowa