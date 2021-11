Poprzedni sezon z pewnością rozbudził apetyty polskich zespołów na sukcesy w Lidze Mistrzów. Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle osiągnęła historyczny wynik wygrywając te prestiżowe rozgrywki, a po drodze pokonując takie ekipy jak Cucine Lube Civitanova, Zenit Kazań i Itas Trentino. W tym sezonie obrońcy trofeum podchodzą do rywalizacji bardzo poważnie.

Podopieczni Gheorghe Cretu rozpoczną zmagania od meczu z ekipą ze Słowenii. OK Merkur Maribor to debiutant w Lidze Mistrzów, więc trudno przewidzieć, czego można spodziewać się po tym zespole. Kędzierzynian w grupie C czekają jeszcze starcia ze zwycięzcą Ligi Mistrzów z 2019 roku - włoskim Cucine Lube Civitanova oraz triumfatorem sprzed ośmiu lat rosyjskim Lokomotiwem Nowosybirsk.

Po pechowym sezonie w europejskich pucharach do gry wkracza także Jastrzębski Węgiel. Mistrz Polski w odmienionym składzie wyjście z grupy stawia jako cel minimum. Drużyna Andrei Gardiniego rozpocznie drogę do jego realizacji od meczu z bułgarskim Hebarem Pazardzhik. To drużyna, która prawo do gry w fazie grupowej wywalczyła drogą eliminacji. Oprócz niej w grupie A zagrają też "etatowi" uczestnicy LM - niemiecki VfB Friedrichshafen i belgijski Knack Roeselare.

Od dalekiej podróży rozpoczną z kolei siatkarze Projektu Warszawa. Stołeczna ekipa stanie przed najtrudniejszym zadaniem, bo będzie walczyć z Dinamem Moskwa, czyli aktualnym mistrzem Rosji, a także zdobywcą Pucharu CEV. W dalszej kolejności zagra także z Ziraatem Bankasi Ankara (Turcja) oraz VC Greenyard Maaseik (Belgia).

Terminarz i plan transmisji 1. kolejki Ligi Mistrzów siatkarzy:

2021-11-30: Fenerbahce Stambuł - Cannes Dragons (wtorek, godzina 16:50; transmisja - Polsat Sport News)

2021-11-30: Jastrzębski Węgiel - Hebar Pazardzhik (wtorek, godzina 17:50; transmisja - Polsat Sport)

2021-12-01: Dinamo Moskwa - Projekt Warszawa (środa, godzina 16:50; transmisja - Polsat Sport)

2021-12-01: Grupa Azoty Kędzierzyn Koźle - OK Merkur Maribor (środa, godzina 19:20; transmisja - Polsat Sport)

2021-12-01: Cucine Lube Civitanova - Lokomotiw Nowosybirsk (środa, godzina 22:30; premiera - Polsat Sport News)

2021-12-01: VfB Friedrichshafen - Knack Roeselare (środa/czwartek, godzina 1:00; premiera - Polsat Sport News)

2021-12-02: Zenit St Petersburg - Sport Lisboa (czwartek, godzina 9:30; premiera - Polsat Sport News)

2021-12-02: Sir Sicoma Monin Perugia - Trentino Itas (czwartek, godzina 20:30; transmisja - Polsat Sport News)

CM, Polsat Sport