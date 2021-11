To właśnie ta dwójka od początku była wymieniana wśród faworytów do końcowego triumfu. Liczby Lewandowskiego robiły wrażenie na wszystkich. W tym roku kalendarzowym, licząc wszystkie rozgrywki, Polak zdobył już 64 bramki. Natomiast w okresie, który brano pod uwagę - 54 (od 1 stycznia do 24 października).

Argumenty na korzyść Messiego to przede wszystkim świetny występ na Copa America. Ostatecznie wybór padł właśnie na niego. Argentyńczyk wywalczył siódmą Złotą Piłkę w karierę, a po chwili przemówił ze sceny. Podziękował swoim kolegom za wsparcie, ale również zwrócił się do Lewandowskiego.

- Zasługujesz na Złotą Piłkę. W zeszłym roku wszyscy wiemy, że byłeś najlepszy. Mam nadzieję, że ją otrzymasz, bo na nią zasługujesz i powinieneś mieć ją w domu - powiedział.

34-letni Messi, który latem odszedł z Barcelony i wzmocnił Paris Saint-Germain, jako jedyny w historii siedem razy sięgnął po Złotą Piłkę (Portugalczyk Cristiano Ronaldo - pięciokrotnie). Argentyńczyk wcześniej triumfował w latach 2009-12 oraz w 2015 i 2019 roku.

W poprzednim sezonie z dorobkiem 30 bramek okazał się najskuteczniejszym piłkarzem hiszpańskiej ekstraklasy i po raz ósmy został królem strzelców. Z Barceloną zdobył Puchar Króla (Hiszpanii). Natomiast w lipcu wywalczył z reprezentacją Argentyny po raz pierwszy w swojej karierze mistrzostwo Ameryki Południowej, zostając również uznanym za najlepszego piłkarza turnieju.

"France Football" przyznaje swoją nagrodę już od 1956 roku. W latach 2010-15 magazyn i Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) wyróżniały wspólnie jednego zawodnika Złotą Piłką FIFA, ale od 2016 roku plebiscyty na najlepszych piłkarzy znów prowadzone są oddzielnie.

Głosują dziennikarze z ok. 180 krajów. W tym roku mogli przesyłać głosy do 24 października.

W ubiegłym roku "France Football" odwołał plebiscyt z uwagi na pandemię koronawirusa.

jb, Polsat Sport