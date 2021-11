LOTOS ePuchar Polski: Ruszają esportowe rozgrywki dla klubów piłkarskich

Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił organizację LOTOS ePucharu Polski – drugiego sezonu esportowych rozgrywek dla klubów piłkarskich. W dwóch turniejach w grach FIFA 22 oraz eFootball PES 2021 będą mogły wziąć udział wszystkie kluby piłkarskie w Polsce – nawet z najniższych klas rozgrywkowych. Uczestnicy turnieju będą walczyli o awans na turniej finałowy LOTOS ePucharu Polski, podczas którego do wygrania będą nagrody o wartości 22 000 złotych.

Rozgrywki o LOTOS ePuchar Polski to równoległa rywalizacja w dwóch piłkarskich grach - FIFA 22 oraz eFootball PES 2021. Rywalizujące kluby mogą podjąć wyzwanie w jednej lub obu grach, a sam turniej dedykowany jest wszystkim drużynom piłkarskim w Polsce, począwszy od Ekstraklasy po najniższe klasy rozgrywkowe. Do wzięcia udziału organizatorzy zapraszają również drużyny z Centralnej Ligi Juniorów, lig kobiecych, futsalu, beach soccera, a także szkoły i akademie piłkarskie. W zeszłym sezonie w rozgrywkach Pucharu Polski na wirtualnych arenach wzięło udział ponad 150 klubów piłkarskich.

W celu promocji aspektu drużynowego zespoły ponownie będą składały się z dwóch zawodników, a w rozgrywkach zagrają wyłącznie gracze bezpośrednio wskazani przez klub. Udział w LOTOS ePucharze Polski to szansa na zaprezentowanie swoich umiejętności wśród społeczności esportowej, a w przypadku dobrych wyników, powód do dumy dla kibiców. Zwycięzcy rozgrywek online zostaną zaproszeni do udziału w turnieju finałowym, podczas którego powalczą o karty paliwowe LOTOS o łącznej wartości 22 000 złotych.

Turniej FIFA 22 odbędzie się w trybie FIFA Ultimate Team korzystając wyłącznie z polskich kart, a pojedynki będą rozgrywane zarówno w formacie indywidualnym 1v1, jak i drużynowym 2v2. Turniej PES 2021 odbędzie się w trybie drużynowym 2v2, korzystając wyłącznie z reprezentacji Polski. Drużyny zostaną rozlosowane do drabinek pucharowych, a pojedynki będą odbywały się w systemie dwumeczu.

Rozgrywki ePucharu Polski zostaną rozegrane w trzech etapach:

• Kwalifikacje Online to pierwszy etap internetowy przeznaczony dla klubów ze wszystkich lig i klas rozgrywkowych w Polsce, w którym kluby zostaną podzielone na 4 regionalne drabinki pucharowe;

• Play-offs Online to drugi etap internetowy, w którym najlepsze zespoły z całego kraju zmierzą się o awans na turniej finałowy w drabince podwójnej eliminacji;

• Etap finałowy to trzeci etap rozgrywek, który będzie rozgrywany na żywo z transmisją do Internetu.

Najważniejsze daty LOTOS ePucharu Polski 2021:

• 05.12.2021 – termin zgłoszeń dla klubów chcących wziąć udział w rozgrywkach (do godziny 12.00) ;

• 06-07.12.2021 – 1. etap LOTOS ePucharu Polski – Kwalifikacje Online;

• 13-14.12.2021 – 2. etap LOTOS ePucharu Polski – Play-offs Online;

• 18-19.12.2021 – 3. etap LOTOS ePucharu Polski – Turniej Finałowy Offline.

PZPN eFutbol to projekt wspierający rozwój piłki nożnej i utrzymujący zainteresowanie tą dyscypliną wśród fanów gier komputerowych i konsolowych. W gry piłkarskie z serii FIFA oraz PES grają codziennie tysiące młodych ludzi w Polsce, których organizatorzy zapraszają do aktywności fizycznej i tworzenia społeczności piłkarskiej w naszym kraju.

RM, PAP