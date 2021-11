- Gra na wyjeździe odbiera nam dużo atutów - ocenił podczas programu "Cafe Futbol" Marek Jóźwiak. Były reprezentant Polski zabrał głos w sprawie losowania baraży do mistrzostw świata 2022.

Jóźwiak wypowiedział się na temat obecnej formy reprezentacji Rosji.

- Wolałbym, żeby reprezentacja Polski grała z Rosją prowadzoną przez Czerczesowa niż Karpina. Ten zespół przeszedł pewną próbę czasu podczas tych eliminacji do mistrzostw świata. Nadal uważam, że wylosowanie Rosji było bardzo szczęśliwe. Mimo to gra na wyjeździe odbiera nam dużo atutów. Podróż do Rosji, hotel i wyżywienie - musimy tych wszystkich spraw dopilnować - powiedział.

Były piłkarz Legii Warszawa zwrócił uwagę na problemy, które mogą wystąpić przed meczem z Rosją.

- Prezes Cezary Kulesza powinien już nawiązać kontakt z polską ambasadą w Rosji. Piłkarze mogą być przecież trzymani już na odprawie na lotnisku. To są takie sprawy w piłce nożnej, o których dzisiaj się nie mówi, a mogą one mieć miejsce - stwierdził.

Na koniec były reprezentant Polski wrócił do przegranego meczu z Węgrami.

- Mamy duże szanse, jeżeli chodzi o ten mecz. One na pewno jeszcze by wzrosły, gdybyśmy grali u siebie. Nadal będę wracał do meczu z Węgrami. Będą na miejscu Rosji czy Szwecji w grupie B, mielibyśmy większe szanse, niż teraz - ocenił.

Całość dyskusji w załączonym materiale wideo.

AA, Polsat Sport