Plebiscyt PS i Polsatu: Sylwetka Roberta Lewandowskiego

Gdy w 2020 roku Robert Lewandowski imponował skutecznością we wszystkich rozgrywkach, wydawało się, że to był właśnie jego szczytowy moment, że więcej już się po prostu strzelać nie da. Jednak kapitan reprezentacji Polski i napastnik Bayernu Monachium po raz kolejny udowodnił, że granice ludzkich możliwości są tam, gdzie je sobie ustawimy. W tym roku Lewy strzelił najwięcej goli w karierze i na świecie, patrząc na poważne rozgrywki. Już przekroczył barierę sześćdziesięciu trafień, a ma jeszcze kilka meczów do rozegrania, więc nie jest wykluczone, że dobije do siedemdziesiątki. Jeszcze niedawno takie wyczyny były zarezerwowane dla Leo Messiego i Cristiano Ronaldo, a nasz napastnik już dołączył do Argentyńczyka i Portugalczyka, a w wielu osiągnięciach ich zdecydowanie przebija.

Więcej o Robercie Lewandowskim możecie przeczytać TUTAJ. ZOBACZ TAKŻE: 87. Plebiscyt Przeglądu Sportowego i Polsatu Lista 20 nominowanych w 87. Plebiscycie PS i Polsatu: 1. Maria Andrejczyk (lekkoatletyka)

2. Patryk Dobek (lekkoatletyka)

3. Paweł Fajdek (lekkoatletyka)

4. Hubert Hurkacz (tenis)

5. Sztafeta 4 x 400 m - Natalia Kaczmarek, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik, Justyna Święty-Ersetic, Anna Kiełbasińska (lekkoatletyka)

6. Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Sajdak, Katarzyna Zillmann (wioślarstwo)

7. Malwina Kopron (lekkoatletyka)

8. Robert Lewandowski (piłka nożna)

9. Tadeusz Michalik (zapasy)

10. Karolina Naja, Anna Puławska (kajakarstwo)

11. Karolina Naja, Anna Puławska, Justyna Iskrzycka, Helena Wiśniewska (kajakarstwo)

12. Wojciech Nowicki (lekkoatletyka) 13. Agnieszka Skrzypulec, Jolanta Ogar-Hill (żeglarstwo) 14. Kamil Stoch (narciarstwo klasyczne)

15. Iga Świątek (tenis)

16. Dawid Tomala (lekkoatletyka) 17. Anita Włodarczyk (lekkoatletyka)

18. Sztafeta mieszana 4 x 400 m - Karol Zalewski, Natalia Kaczmarek, Justyna Święty-Ersetic, Kajetan Duszyński, Dariusz Kowaluk, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik (lekkoatletyka)

19. Bartosz Zmarzlik (żużel)

20. Piotr Żyła (narciarstwo klasyczne)

CM, Przegląd Sportowy