W walce wieczoru gali Polsat Boxing Promotions, która odbędzie się 11 grudnia, wystąpi Radomir Obruśniak. 27-latek w lipcu 2021 roku podpisał zawodowy kontrakt z PBP, a już miesiąc później w swojej pierwszej walce dla tej organizacji wywalczył wakujący pas mistrza Polski w wadze superpiórkowej. Kolejnym przeciwnikiem Obruśniaka będzie Caril Herrera. Urugwajczyk to pięściarz znacznie bardziej doświadczony od Polaka, zarówno jeśli chodzi o wiek, jak i stoczone pojedynki. Ale promotorom Obruśniaka, jak i jemu samemu, na tym etapie kariery zależy właśnie na takich rywalach i pojedynkach, które zaprocentują w przyszłości.



Drugim polskim talentem, który wejdzie do ringu 11 grudnia, będzie Kewin Gibas. Pięściarz z Żywca od momentu podpisania kontraktu z PBP latem tego roku, stoczył dwa pojedynki zawodowe i obydwa rozstrzygnął na swoją korzyść. Dla 19-latka regularność startów jest obecnie ważniejsza niż zero w rekordzie. Stąd tak duża intensywność walk Gibasa, dla którego pojedynek z Ondrijem Schilderem będzie trzecim w ciągu zaledwie pięciu miesięcy. Czech, choć sporo starszy, znajduje się na podobnym etapie kariery i to zwiastuje ciekawy pojedynek.

Trzecim pięściarzem, którego nazwisko ujawniono w kontekście grudniowej gali Polsat Boxing Promotions jest Marcin Siwy. 30-latek z Częstochowy, podobnie jak Gibas, stawia obecnie na intensywność startów, którą chce nadrobić blisko roczną absencję w ringu. Pod koniec listopada Siwy ekspresowo pokonał Brazylijczyka Nascimento, który mimo imponującego bokserskiego CV uległ Polakowi. To była typowa walka na zrzucenie ringowej rdzy, ale kolejny rywal częstochowianina będzie dużo bardziej wymagający. 11 grudnia Siwy zmierzy się z 25-letnim Adnanem Deronją. Pięściarz z Bośni i Hercegowiny ustępuje Siwemu pod względem rekordu, ale z racji młodego wieku może zaskoczyć Polaka tempem walki.

Gala Polsat Boxing Promotions, która 11 grudnia odbędzie się w Warszawie, będzie transmitowana w w Polsacie Sport Fight (od 19:00 do 20:00) oraz w Polsacie Sport i Super Polsacie (od 20:00 do 0:00. Dziennikarze i fotoreporterzy zainteresowani uzyskaniem akredytacji prasowej na to wydarzenie proszeni są o przesłanie wiadomości e-mail na adres: toldak@polsat.com.pl.

