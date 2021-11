W walce wieczoru gali w Radomiu wystąpi mistrzyni Europy wagi muszej Ewelina Pękalska (5-0), która wyjdzie na ring po raz pierwszy od zdobycia pasa w styczniu. Rywalką Polki będzie pochodząca z Tanzanii Zulfa Macho (4-0). Na tej samej imprezie niepokonany w boksie Jan "Iron" Lodzik (7-0), który idzie jak burza przez zawodowe ringi, powróci do kickbokserskich korzeni, by stoczyć kolejną wojnę w K-1 ze swoim odwiecznym rywalem Mateuszem "Rzeźnikiem" Rajewskim.

Gala Babilon Boxing Show to zawsze gwarancja równych zestawień i emocjonujących walk bokserskich. 17 grudnia w Radomiu nie będzie inaczej. Na ring powróci także znakomity zawodnik MMA - Daniel "Rutek" Rutkowski, który spotka się w bokserskim pojedynku ze świetnym pięściarzem olimpijskim Damianem Kiwiorem (8-2-1). W 8-rundowym starciu Patrik "Rocky" Balaz (4-1, 1 KO) zmierzy się z Maksimem Hardzeiką (10-0, 4 KO). Wkrótce ogłoszone zostaną kolejne zestawienia.

Karta walk gali Babilon Boxing Show Radomiu:

Boks, 50.8 kg. 8 rund po 2 minuty:

Ewelina PĘKALSKA (5-0) vs Zulfa MACHO (4-0)



K-1, 65 kg. 3 rundy po 3 minuty:

Jan "Iron" LODZIK vs Mateusz "Rzeźnik" RAJEWSKI



Boks, 67 kg. 8 rund po 3 minuty:

Patrik "Rocky" BALAZ (4-1, 1 KO) vs Maksim HARDZEIKA (10-0, 4 KO)



Boks, 72 kg. 6 rund po 3 minuty:

Daniel "Rutek" RUTKOWSKI (1-2) vs Damian KIWIOR (8-2-1)



Boks, 70 kg. 6 rund po 3 minuty:

Michał SYROWATKA (23-5) vs Lukáš DEKÝŠ (5-0)



Bilety na galę Babilon Boxing Show Radomiu dostępne na Eventim.pl. Transmisja tylko w kanałach grupy Polsat.

Informacja prasowa