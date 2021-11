W meczu 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski Korona Kielce podejmie najniżej notowaną ekipę z Ekstraklasy, czyli Górnik Łęczna. Korona nie prezentuje ostatnio najwyższej formy. Piłkarze z Kielc z pewnością będą chcieli dobrze zagrać przed własną publicznością i awansować do kolejnej rundy, jednak pokonanie rywala z wyższego poziomu rozgrywkowego może nie być takie łatwe. Transmisja meczu Korona Kielce - Górnik Łęczna w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go.

Zbliżający się mecz w Fortuna Pucharze Polski będzie jednym z dwóch ostatnich spotkań Korony Kielce w bieżącym roku kalendarzowym. W obu tych starciach ekipy z Kielc nie poprowadzi już Dominik Nowak, który został zwolniony ze stanowiska trenera, po kompromitującej porażce 2:5 z Puszczą Niepołomice. W ostatnich tygodniach "Złocisto-krwiści", grali w kratkę i mimo wysokiej pozycji w tabeli, trudno mówić o dobrej formie Korony.

W najbliższym starciu Koronę poprowadzi jeden z asystentów byłego szkoleniowca Kamil Kuzera. Zespół z Kielc świetnie zaczął ten sezon i dzięki dobrym wynikom z początku tej kampanii wciąć plasuje się na wysokim trzecim miejscu w tabeli Fortuna 1 Ligi (32 pkt.). Ostatnie wyniki okazały się być niewystarczające dla właścicieli klubu, którzy postanowili zakończyć współpracę z dotychczasowym trenerem. Teraz przyszedł czas na starcie w Fortuna Pucharze Polski z rywalem z wyższego poziomu rozgrywkowego.

Górnik Łęczna jest na ostatnim miejscu w tabeli PKO BP Ekstraklasy. "Zielono-czarni" mają dziewięć punktów na swoim koncie i wygrali do tej pory tylko jeden mecz w lidze. Zwodnicy Kamila Kieresia mogą odbić sobie słabe występy w rozgrywkach ligowych dobrą kampanią w pucharze. Już w najbliższym spotkaniu staną przed szansą awansu do ćwierćfinału Fortuna Pucharu Polski.

Przed meczem wypowiedział się trener Górnika Łęczna Kamil Kiereś, który stwierdził, że dla jego drużyny nie ma znaczenia, czy gra z ekipą z wyższego poziomu rozgrywkowego, czy niższego.

"Korona jest mocnym rywalem, a mówiąc o Pucharze Polski wszystkie drużyny podchodzą do niego poważnie, bez względu na to, czy gra się z zespołem z niższej czy wyższej ligi. Puchar Polski ma coraz większy prestiż, przewidziane są w nim nagrody finansowe. W naszym zespole jest kilku zawodników, którzy doświadczyli zdobycia Pucharu Polski i mogą oni powiedzieć o tym, że jest to fajne doświadczenie." - mówił dla klubowych mediów trener Górnika Kamil Kiereś.

MP, Polsat Sport