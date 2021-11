Przed podopiecznymi trenera Andrei Gardiniego pierwszy sprawdzian na arenie europejskiej w tym sezonie. VC Hebar Pazardzhik będzie rywalem, z którym jastrzębianie zainaugurują swoje zmagania Ligi Mistrzów w sezonie 2021/2022.

- Grałem już wiele razy w LM, ale jak zawsze czuję to miłe uczucie przed jej startem. To przecież najważniejsze rozgrywki w Europie. Mam duże doświadczenie, ale to co roku nowy rozdział. Myślę o tym, co muszę zrobić na boisku – powiedział Toniutti, rozgrywający Jastrzębskiego Węgla.

Patrząc na grupowych rywali, wydaje się, że drużyna z województwa śląskiego miała spore szczęście podczas losowaniu. Drużyny z Bułgarii, Belgii i Niemiec nie są najsilniejszymi ekipami, na których mogli trafić już w pierwszej rundzie obecni mistrzowie Polski.

- Chcemy dojść w tej edycji Ligi Mistrzów tak daleko, jak tylko się da - dodał Francuz.

Plan jest jeden - awans do kolejnej rundy prestiżowych rozgrywek, najlepiej z pierwszego miejsca. Wtorkowy mecz jastrzębianie będą rozgrywać jednak w osłabieniu, bo ze składu zespołu trenera Andrei Gardiniego wypadł kolega Toniuttiego z ekipy aktualnych mistrzów olimpijskich, atakujący Stephen Boyer, który złamał kość śródręcza. Kontuzja wymaga operacji, a absencja gracza może potrwać ok. dwóch miesięcy.

Hebar Pazardżik to nowy klub na siatkarskiej mapie Europy. Przed dwoma laty debiutował w Pucharze Challenge, odpadając w 1/16 tych rozgrywek z Aluronem CMC Wartą Zawiercie (0:3, 2:3). W zeszłym roku bułgarska drużyna wystąpiła w Pucharze CEV i odpadła w 1/8 finału z Zenitem Sankt Petersburg (1:3). Teraz debiutuje w Lidze Mistrzów.

Drużynę z leżącego na Nizinie Górnotrackiej Pazardżika tworzą doświadczeni gracze bułgarscy, wielokrotni reprezentanci swojego kraj. Ekipa ze środkowej Bułgarii to aktualny mistrz swego kraju oraz zdobywca Superpucharu Bułgarii z 2021 roku.

Relacja na żywo z meczu Jastrzębski Węgiel - VC Hebar Pazardzhik na Polsatsport.pl. Początek od godziny 18:00.

PS, Polsat Sport