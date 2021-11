Nie żyje Erwin Wilczek

W zabrzańskich barwach wywalczył dziewięć tytułów mistrza Polski i sześciokrotnie zdobył krajowy puchar. Piłkarzem śląskiego klubu był w latach 1959-1972, rozegrał w nim łącznie blisko 400 oficjalnych meczów, zdobywając 126 bramki. W reprezentacji Polski wystąpił 15-krotnie.

Zobacz także: Nie żyje legendarny piłkarz Liverpoolu

Potem grał we francuskim Valenciennes, pracował z młodzieżowymi drużynami Górnika, w 1986 roku prowadził reprezentację Gabonu, wreszcie osiadł we Francji.

- We wtorek w godzinach późno popołudniowych dotarła do klubu bardzo smutna informacja. W wieku 81 lat zmarł Erwin Wilczek, legendarny piłkarz „złotego” Górnika, rekordzista w ilości zdobytych trofeów i reprezentant Polski - czytamy we wpisie Górnika.