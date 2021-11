Plebiscyt PS i Polsatu: Tadeusz Michalik

Wówczas to zapaśnik stylu klasycznego z Jasieńca wywalczył podczas mistrzostw świata w kazachskim Nur-Sułtanie kwalifikację do igrzysk w kategorii do 97 kg. Miał tam nawet szansę na brązowy medal, ale w walce o podium przegrał z reprezentantem Serbii Micheilem Kadżalą. Dobry występ Michalika był niespodzianką, bo przeniósł się on z niższej kategorii (87 kg) i ustępował rywalom nie tylko masą, ale też siłą. Pomimo wywalczenia kwalifikacji olimpijskiej długo nie miał też stuprocentowych gwarancji, że do Tokio pojedzie, bo nominacja nie była imienna, tylko przyznawana dla kraju. Poza tym w lutym 2020 roku, podczas rutynowych badań w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej okazało się, że ma arytmię serca. Niezbyt inwazyjna operacja rozwiązała sprawę, ale gdyby nie przesunięto igrzysk o rok, to nie pojechałby na nie.

Więcej o Tadeuszu Michaliku możecie przeczytać TUTAJ.

ZOBACZ TAKŻE: 87. Plebiscyt Przeglądu Sportowego i Polsatu

Oddaj głos na swojego faworyta w 87. Plebiscycie Przeglądu Sportowego i Polsatu na Najlepszego Sportowca 2021 Roku TUTAJ.

Lista 20 nominowanych w 87. Plebiscycie PS i Polsatu:

1. Maria Andrejczyk (lekkoatletyka)



2. Patryk Dobek (lekkoatletyka)



3. Paweł Fajdek (lekkoatletyka)



4. Hubert Hurkacz (tenis)



5. Sztafeta 4 x 400 m - Natalia Kaczmarek, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik, Justyna Święty-Ersetic, Anna Kiełbasińska (lekkoatletyka)



6. Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Sajdak, Katarzyna Zillmann (wioślarstwo)



7. Malwina Kopron (lekkoatletyka)



8. Robert Lewandowski (piłka nożna)



9. Tadeusz Michalik (zapasy)



10. Karolina Naja, Anna Puławska (kajakarstwo)



11. Karolina Naja, Anna Puławska, Justyna Iskrzycka, Helena Wiśniewska (kajakarstwo)



12. Wojciech Nowicki (lekkoatletyka)

13. Agnieszka Skrzypulec, Jolanta Ogar-Hill (żeglarstwo)

14. Kamil Stoch (narciarstwo klasyczne)



15. Iga Świątek (tenis)



16. Dawid Tomala (lekkoatletyka)

17. Anita Włodarczyk (lekkoatletyka)



18. Sztafeta mieszana 4 x 400 m - Karol Zalewski, Natalia Kaczmarek, Justyna Święty-Ersetic, Kajetan Duszyński, Dariusz Kowaluk, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik (lekkoatletyka)



19. Bartosz Zmarzlik (żużel)



20. Piotr Żyła (narciarstwo klasyczne)

Oddaj głos na swojego faworyta w w 87. Plebiscycie Przeglądu Sportowego i Polsatu na Najlepszego Sportowca 2021 Roku TUTAJ.

CM, Przegląd Sportowy