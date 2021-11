Radny Wieliczki złożył wniosek o nieuznanie wyników "Złotej Piłki"

"Doszło do olbrzymiej niesprawiedliwości, a jej ofiarą stał się Robert Lewandowski. W związku z tym – jako radny Wieliczki – proponuję, by miasto symbolicznie ogłosiło, że to Lewandowski jest najlepszym piłkarzem świata" - napisał na Twitterze Jastrzębski. Samorządowiec zaprezentował nawet projekt uchwały.

❗SKŁADAM WNIOSEK O NIEUZNANIE WYNIKÓW ZŁOTEJ PIŁKI❗



Doszło do olbrzymiej niesprawiedliwości, a jej ofiarą stał się Robert Lewandowski. W związku z tym – jako radny Wieliczki – proponuję, by miasto symbolicznie ogłosiło, że to Lewy jest najlepszym piłkarzem świata. #ballondor pic.twitter.com/vYfY5dX7Km — Kamil Jastrzębski (@kjastrzebski_) November 29, 2021

Pomysł radnego spotkał się z różnymi opiniami. Jedni docenili pomysł i zaproponowali, aby podobną uchwałę poparł m.in. Sejm, inni potraktowali go jako żart. Jak się później okazało, ci drudzy mieli rację. Radny opublikował tweeta, w którym wytłumaczył, że cała akcja była żartem.

Gratuluję każdemu, kto nie zorientował się, że projekt uchwały ws. Złotej Piłki składam wyłącznie dla żartów 🙆‍♂️ Przy okazji dziękuję za zasięgi! — Kamil Jastrzębski (@kjastrzebski_) November 30, 2021

Lewandowski zajął drugiej miejsce w plebiscycie "France Football" na najlepszego piłkarza świata. "Złotą Piłkę" po raz siódmy w karierze otrzymał Messi. Kapitanowi reprezentacji Polski przyznano nagrodę dla najlepszego napastnika 2021 roku.

mtu, Polsat Sport