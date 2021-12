Reprezentant Słowenii Ziga Dimec, mistrz Europy z 2017 roku, został koszykarzem Anwilu Włocławek - poinformował klub. Jak dodano, umowa z 28-letnim środkowym została podpisana do końca sezonu.

Mierzący 210 cm Dimec w tym roku brał udział w igrzyskach olimpijskich w Tokio. Wcześniej wystąpił m.in. w meczu z Polską w Kownie - w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk. Słoweńcy wygrali wówczas 112:77, a Dimec zdobył sześć punktów.

Jego największym sukcesem jest mistrzostwo Europy z 2017 roku. Ostatnio grał w zespole Cedevita Olimpija Lublana, a w przeszłości m.in. w lidze niemieckiej.

- Ziga to bardzo silny koszykarz, co widać już po jego posturze. Jest bardzo stabilny w grze pod koszem i bardzo dobrze wykonuje technicznie wszystkie detale, który powinien wykonywać środkowy, czyli stawia mocne zasłony, walczy na tablicach, pracuje dobrze na nogach, a to wszystko ma wzbogacone wieloma latami gry na europejskim poziomie - powiedział trener Anwilu Przemysław Frasunkiewicz, cytowany na stronie klubu.

Anwil Włocławek wygrał dziewięć z dotychczasowych 12 spotkań w ekstraklasie i plasuje się na drugiej pozycji, za broniącą tytułu Arged BM Stalą Ostrów Wlkp., która ma punkt więcej, ale rozegrała 13 meczów.

MC, PAP