El. MŚ 2022: 16 debiutantów w kadrze reprezentacji Szwecji na styczniowe zgrupowanie

- To był bardzo trudny wybór i być może najtrudniejszy w mojej karierze, ponieważ szereg klubów odmówiło zwolnienia piłkarzy na to zgrupowanie. Z drugiej strony jednak znacznie poszerzyłem możliwość przetestowania nowych zawodników, co jest ważne ze względu na marcowe baraże eliminacji do mistrzostw świata - powiedział Andersson kanałowi telewizji SVT.

Wśród klubów, które nie zgodziły się na udział szwedzkich piłkarzy w zgrupowaniu są szwedzki Malmoe FF, duńskie FC Kopenhaga, AGF Aarhus i FC Midtjylland oraz rosyjski FC Rostów.

Wielką niewiadomą pozostaje też kwestia obecności 19-letniego Anthony'ego Elangi, skrzydłowego Manchesteru United, grającego dotychczas w młodzieżowych reprezentacjach Szwecji.

- To bardzo interesujący piłkarz z wielkim potencjałem. Bardzo chciałbym dokładniej go sprawdzić i prowadzimy intensywne rozmowy z klubem - dodał szkoleniowiec.

Zgrupowanie w Algarve rozpocznie się na początku stycznia i potrwa dziesięć dni. Szwecja rozegra tam przynajmniej jeden mecz towarzyski. Na razie potwierdzone zostało spotkanie z Finlandią.

Szwecja rozegra w marcu baraże o awans na MŚ. W ścieżce B jej rywalami będą najpierw Czechy, a w przypadku wygrania tego meczu zwycięzca drugiego półfinału Rosja - Polska.

MC, PAP