El. MŚ 2023: Rekordowe zwycięstwo Angielek

Piłkarki nożne Anglii rozgromiły w Doncaster reprezentację Łotwy aż 20:0 (8:0) w meczu eliminacji mistrzostw świata 2023. To najwyższe zwycięstwo w historii drużyny "Lwic". Dziesięć zawodniczek posłało piłkę do siatki, a Lauren Hemp uczyniła to cztery razy.