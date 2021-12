Liga Mistrzów: Dinamo Moskwa - Projekt Warszawa. Transmisja TV i stream online

Dinamo Moskwa - Projekt Warszawa to prawdopodobnie najtrudniejsze spotkanie dla podopiecznych Andrei Anastasiego w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Mistrzowie Rosji z pewnością będą celować w końcowy triumf. Transmisja TV i stream z online z meczu Dinamo Moskwa - Projekt Warszawa w środę o godzinie 16:50 w Polsacie Sport i Polsat Box Go.

Ekipa z Warszawy po raz trzeci z rzędu wystąpi w siatkarskiej Lidze Mistrzów. W poprzedniej edycji Projektowi zabrakło zaledwie kilku małych punktów do wywalczenia awansu do ćwierćfinału rozgrywek. Igor Grobelny zapewnia, że drużyna już o tym zapomniała. - To była głupota, małe niedoinformowanie i jakoś tak wyszło. Zdarza się najlepszym. Szkoda, że tak to się skończyło. Ale teraz jest nowe rozdanie - przyznał.

W grupie oprócz Dinama, czyli mistrza Rosji, znalazł się jeszcze Ziraat Bankasi Ankara (mistrz Turcji) oraz VC Greenyard Maaseik (wicemistrz Belgii).

Warszawski zespół rywalizację w tych rozgrywkach w obecnym sezonie zainauguruje w środę wyjazdowym pojedynkiem w Moskwie. Dinamo w poprzednim sezonie - poza mistrzostwem kraju - zdobyło Puchar Rosji i triumfowało w Puchare CEV, drugich pod względem rangi klubowych rozgrywkach kontynentalnych. Obecny rozpoczęło z kolei od wywalczenia Superpucharu Rosji. Barw tej ekipy bronią obecnie m.in. doświadczony Bułgar Cwetan Sokołow, wicemistrzowie olimpijscy z Tokio Paweł Pankow i Jarosław Podlesnych oraz Nikita Kuleszow, syn utytułowanego Aleksieja.

Teoretycznie wydaje się, że Projekt ma duże szanse na zajęcie przynajmniej drugiego miejsca w grupie (awans wywalczą trzy ekipy spośród pięciu z tej lokaty z najlepszym bilansem). Kluby z Turcji i Belgii wydają się słabsze kadrowo. Najbardziej znaną postacią jest prowadzący drużynę z Ankary Roberto Santilli, który w przeszłości pracował w Polsce.

Projekt przystąpi do tego meczu osłabiony. Z powodów zdrowotnych w Polsce pozostali Jay Blankenau, Jakub Kowalczyk, Janusz Gałązka oraz Dusan Petkovic.

Transmisja TV i stream z online z meczu Dinamo Moskwa - Projekt Warszawa w środę o godzinie 16:50 w Polsacie Sport i Polsacie Box Go.

