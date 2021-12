Robert Lewandowski od wielu lat znajduje się na celowniku największych europejskich klubów. Według hiszpańskich mediów, Polak chciałby trafić do Realu Madryt, dlatego miał poprosić swojego agenta, by nadać priorytet ewentualnej propozycji "Królewskich".

Lewandowski ma ważny kontrakt z Bayernem Monachium do czerwca 2023 roku. Jak poinformował "AS", Polak być może nie wypełni umowy. Podobno miał poprosić klub o zgodę na transfer latem 2022 roku. Co więcej, miał poinformować swojego agenta, którym jest słynny Pini Zahavi, że absolutnym priorytetem będzie dla niego Real Madryt.

"W ostatnich latach nie było takiego snajpera jak on. Nawet Cristiano Ronaldo nie może się z nim równać. Lewandowski strzelał 40 lub więcej goli w ostatnich sześciu sezonach" - chwalił kapitana reprezentacji Polski "AS".

"Królewscy" zamierzają latem wzmocnić atak. Na liście życzeń, oprócz Lewandowskiego, mają także Kyliana Mbappe z Paris Saint-Germain i Erlinga Haalanda z Borussii Dortmund.

"Lewy" jest piłkarzem Bayernu Monachium od 2014 roku. W barwach tej drużyny rozegrał 349 meczów, w których strzelił 319 goli.

MC, Polsat Sport