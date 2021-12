Plebiscyt PS i Polsatu: Karolina Naja i Anna Puławska

Karolina Naja to gwarancja solidności. W parze z Anną Puławską popłynęły w Tokio po srebro.

Z Anią trzeba cierpliwie czekać na finał. Wiedziałam, że wtedy będzie ogień. Ona sprzeda się tylko w decydujących biegach. To nie znaczy, że nie pracuje w przedbiegu i półfinale, ale odpala wszystko wtedy, kiedy trzeba – opowiadała po olimpijskim finale dwójek kobiet na 500 metrów Karolina Naja. Dla niej był to trzeci olimpijski medal, jak się okazało kilka dni później, nie ostatni, ale tym razem skupmy się na historii dwójki. Naja w Tokio wywalczyła w niej olimpijski medal po raz trzeci. Inna sprawa, że ta osada to niemal gwarancja podium dla Polski, bo Biało-Czerwone kończą olimpijski finał w trójce od igrzysk w Sydney w 2000 roku.

Więcej o duecie Karolina Naja - Anna Puławska możecie przeczytać TUTAJ.

ZOBACZ TAKŻE: 87. Plebiscyt Przeglądu Sportowego i Polsatu

Oddaj głos na swojego faworyta w 87. Plebiscycie Przeglądu Sportowego i Polsatu na Najlepszego Sportowca 2021 Roku TUTAJ.

Lista 20 nominowanych w 87. Plebiscycie PS i Polsatu:

1. Maria Andrejczyk (lekkoatletyka)



2. Patryk Dobek (lekkoatletyka)



3. Paweł Fajdek (lekkoatletyka)



4. Hubert Hurkacz (tenis)



5. Sztafeta 4 x 400 m - Natalia Kaczmarek, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik, Justyna Święty-Ersetic, Anna Kiełbasińska (lekkoatletyka)



6. Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Sajdak, Katarzyna Zillmann (wioślarstwo)



7. Malwina Kopron (lekkoatletyka)



8. Robert Lewandowski (piłka nożna)



9. Tadeusz Michalik (zapasy)



10. Karolina Naja, Anna Puławska (kajakarstwo)



11. Karolina Naja, Anna Puławska, Justyna Iskrzycka, Helena Wiśniewska (kajakarstwo)



12. Wojciech Nowicki (lekkoatletyka)

13. Agnieszka Skrzypulec, Jolanta Ogar-Hill (żeglarstwo)

14. Kamil Stoch (narciarstwo klasyczne)



15. Iga Świątek (tenis)



16. Dawid Tomala (lekkoatletyka)

17. Anita Włodarczyk (lekkoatletyka)



18. Sztafeta mieszana 4 x 400 m - Karol Zalewski, Natalia Kaczmarek, Justyna Święty-Ersetic, Kajetan Duszyński, Dariusz Kowaluk, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik (lekkoatletyka)



19. Bartosz Zmarzlik (żużel)



20. Piotr Żyła (narciarstwo klasyczne)

Oddaj głos na swojego faworyta w w 87. Plebiscycie Przeglądu Sportowego i Polsatu na Najlepszego Sportowca 2021 Roku TUTAJ.

MC, Przegląd Sportowy