EBL: Polski Cukier Pszczółka Start Lublin - Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski. Transmisja TV i stream online

Przed Polskim Cukrem Pszczółką Startem bardzo trudne zadanie. Do Lublina przyjeżdża mistrz Polski - Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski. Transmisja meczu Pszczółka Start Lublin - Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go.

Przerwa na kadrę z pewnością była trudniejsza dla zespołu z Ostrowa Wielkopolskiego - trener Igor Milicić miał obowiązki związane z reprezentacją Polski. Jego zespół będzie jednak dobrze przygotowany na to spotkanie. Do drużyny z Lublina z kolei dołączył nowy zawodnik - znany z gry w MKS Dąbrowa Górnicza Elijah Wilson.

To nie będzie łatwy mecz dla rozgrywających zespołu trenera Tane Spaseva. Doświadczony Tweety Carter i "szalony" Josh Sharkey będą musieli rywalizować zarówno z szybkim i świetnie rzucającym z dystansu Jamesem Florencem, jak i z atletycznym Kobim Simmonsem, który ma ogromny potencjał - zarówno w ataku, jak i w obronie. Czy będą w stanie im się przeciwstawić?

Pod koszami sporo będzie zależało od postawy Jimmie Taylora, którego stać na bardzo dobre spotkanie. Do gry w drużynie z Ostrowa Wielkopolskiego wrócił niedawno Damian Kulig, a to zwiększa możliwości rotacji. Ciekawe też, jak tym razem zaprezentuje się Michael Young i czy Mateusz Kostrzewski będzie w stanie go czymś zaskoczyć.

Transmisja meczu Pszczółka Start Lublin - Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go. Początek o godz. 17:20.

MC, plk.pl