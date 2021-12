Transfer Kaisy Alanko odbył się pod koniec sierpnia, na czas rehabilitacji podstawowej rozgrywającej Katarzyny Skorupy. Mecz z Developresem Bella Dolina Rzeszów był ostatnim spotkaniem zagranicznej zawodniczki w radomskich barwach.

Łącznie rozegrała ona dla Radomki 10 meczów (30 setów), w których zdobyła 22 punkty (11 atak + 6 zagrywka + 5 blok).

– Bardzo dziękujemy Kaisie za grę w naszej drużynie. Pomogła nam w trudnej sytuacji i jesteśmy jej za to wdzięczni. Kontrakt obowiązywał do końca listopada i powrotu Katarzyny Skorupy. Ze swojej strony mogę dodać, że Kaisa była dobrym duchem zespołu, wykazywała się pełnym profesjonalizmem nie mówimy żegnaj, a do zobaczenia – powiedział dyrektor Łukasz Kruk.

RM, radomka.com