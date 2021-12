Kuriozalny gol z połowy boiska! Bramkarz Widzewa skarcony za odwagę (WIDEO)

Spotkanie 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski Widzew Łódź – Wisła Kraków (1:3) dostarczyło kibicom sporo emocji. Walka trwała do ostatnich sekund, a zakończył ją kuriozalny gol w doliczonym czasie gry.

Do przerwy 1:0 prowadził Widzew, a gola strzelił Dominik Kun. W drugiej połowie skuteczniejsi byli piłkarze Wisły. Wyrównał Brown Forbes, a w końcówce dwa trafienia dołożył Jan Kliment.

Zobacz także: Wisła Kraków wyeliminowała Widzew Łódź

Pierwszą bramkę zdobył w 87. minucie. Widzew ruszył do odrabiania strat, a w doliczonym czasie gry w pole karne gości powędrował nawet bramkarz Jakub Wrąbel. Wykorzystał to Kliment, który ruszył na bramkę rywali i tuż za połową boiska zdecydował się na strzał. Piłka doturlała się do bramki i w ten niecodzienny sposób padła bramka na 1:3...

Gol z połowy boiska w załączonym materiale wideo:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo... Zobacz także Fortuna Puchar Polski: Wisła Kraków wyeliminowała Widzew Łódź

RM, Polsat Sport