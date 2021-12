Liga Mistrzów: Paris Saint-Germain - Łomża Vive Kielce. Relacja i wynik na żywo

Polski zespół przez rozgrywki Ligi Mistrzów idzie jak burza. Co prawda na inaugurację przegrał z Dinamem w Bukareszcie, ale potem odniósł siedem kolejnych zwycięstw. Podopieczni trenera Tałanta Dujszebajewa w ciągu tygodnia dwukrotnie pokonali hiszpańską Barcę i na dobre zadomowili się w fotelu lidera grupy B.

"Ta seria zwycięstw uskrzydliła cały zespół. Chcemy kontynuować dobrą passę" - podkreślił Lijewski.

Mistrzowie Polski w pierwszej rundzie pokonali PSG we własnej hali 38:33. Ale drużyna trenera Raula Gonzaleza gra ostatnio znacznie lepiej. Paryżanie dwukrotnie bardzo łatwo pokonali FC Porto Sofarma (39:30 i 33:19).

ZOBACZ TAKŻE: Ważne mecze MŚ 2023 w Gdańsku

"W tych spotkaniach udowodnili, że potrafią grać zdecydowanie lepiej niż w starciu z nami. Drużyna z Portugalii w tych pojedynkach nie miała za wiele do powiedzenia. Ale my skupiamy się przede wszystkim na sobie. Musimy pokazać to wszystko, co prezentowaliśmy w ostatnich spotkaniach. Wszystko zależy od nas" - zaznaczył obrotowy Łomży Vive Artsiom Karalek.

"Grają bardzo szybko, o wiele szybciej niż na początku sezonu. Zdobywają bardzo dużo bramek, nie mają z tym żadnego problemu. Do tego w znakomitej formie znajduje się bramkarz Vincent Gerard" - komplementował najbliższych rywali asystent Dujszebajewa.

Mimo imponującej serii zwycięstw, zawodnicy i sztab szkoleniowy mistrza Polski twardo stąpają po ziemi. Zdaniem Lijewskiego, zespół Vive może grać jeszcze lepiej niż w ostatnich meczach.

"Zawsze szukamy elementów, aby jeszcze bardziej zmobilizować drużynę. To jeden z aspektów pozytywnego budowania zawodników" - powiedział były reprezentant kraju.

Zespół z Kielc w stolicy Francji przegrał wszystkie cztery spotkania. Ale w czwartkowy wieczór mistrzowie Polski będą chcieli po raz pierwszy pokonać drużynę słynnego Duńczyka Mikkela Hansena w jej hali.

"Wiemy, że ciężko jest zdobyć Paryż. Dwa lata temu zrobiła to Barcelona, a w ubiegłym sezonie Flensburg. Fajnie byłoby napisać nową historię" - dodał Lijewski.

Po ośmiu kolejkach Łomża Vive jest liderem grypy B Ligi Mistrzów z dorobkiem 14 punktów. Kielczanie o cztery punkty wyprzedzają Telekom Veszprem, a o pięć Barcę i PSG.

Relacja i wynik na żywo meczu Paris Saint-Germain - Łomża Vive Kielce na Polsatsport.pl. Początek o 20:45.