Zaledwie dwa tygodnie po zakończonym Rajdzie Monza Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak wracają do ścigania – tym razem podczas 59. Rajdu Barbórka. Wicemistrz świata, a zarazem siedmiokrotny zwycięzca tego rajdu, przywiezie do Warszawy auto, którym w tym sezonie triumfował trzykrotnie i sześć razy stawał na podium Rajdowych Mistrzostw Świata – Škodę Fabię Rally2 Evo. Dla kibiców będzie to jedyna okazja w roku, by zobaczyć Kajetanowicza w tym samochodzie rywalizującego w Polsce.

Dodatkowym ukłonem w stronę fanów będzie specjalnie przygotowane na tę okazję oklejenie auta. To wszystko zapowiada niezwykle gorącą atmosferę na sześciu odcinkach specjalnych tegorocznej Barbórki oraz na Kryterium Karowa.

Po fenomenalnym sezonie w Rajdowych Mistrzostwach Świata załoga LOTOS Rally Team zaprezentuje się podczas 59. Rajdu Barbórka. Dla Kajetanowicza będzie to przede wszystkim okazja do podziękowania swoim fanom, którzy wspierali go podczas każdej z tegorocznych rund WRC. Kajto wraca na Barbórkę jako absolutny rekordzista – wygrywał ten rajd siedem razy z rzędu, a na kultowej Karowej triumfował osiem razy. Jak zawsze każdy z jego rywali będzie chciał przerwać mistrzowską passę. W tym roku stanie z nim do boju ponad setka załóg.

– Nie można sobie chyba wyobrazić lepszego zakończenia tego wspaniałego sezonu niż wśród moich kibiców na Rajdzie Barbórka. To był dobry rok, pełny pozytywnych emocji. Wygrywaliśmy rajdy, stawaliśmy na podium, byliśmy skuteczni i szybcy. Jestem dumny z całego zespołu oraz wdzięczny naszym kibicom za to, że byli z nami przez ten cały rok. Dlatego przyjeżdżamy do Warszawy, by im podziękować i zrobić dla nich takie show, na jakie zasługują. Co roku ciąży tu na mnie duża presja, jako siedmiokrotnego zwycięzcy tego rajdu, by znów pokazać się z jak najlepszej strony i wygrać po raz kolejny. To jednak tylko mnie motywuje i mogę obiecać, że jak zawsze zrobię wszystko, co w mojej mocy, by dołożyć do naszej kolekcji kolejne zwycięstwo. Byłoby to piękne zamknięcie sezonu, choć i tak uważam, że już teraz jest to dla nas udany czas. Bądźmy razem podczas Rajdu Barbórka i cieszmy się wspólnie tym wielkim, rajdowym świętem. Do zobaczenia! – powiedział Kajetan Kajetanowicz, kierowca LOTOS Rally Team.

Jak co roku przy okazji Rajdu Barbórka, Kajetan Kajetanowicz wspiera finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zachęcamy do wzięcia udziału w licytacji przejazdu z wicemistrzem świata po legendarnym odcinku na ulicy Karowej. Więcej szczegółów znajdziecie tutaj.

59. Rajd Barbórka rozpocznie się w piątek 3 grudnia podczas wieczornego odcinka specjalnego w Pruszkowie. OS Sznajder Batterien Pruszków będzie liczył 3,60 km i wystartuje o 18:15. Sobota to dwa przejazdy odcinków Tor Słomczyn (3,85 km) oraz Tor Służewiec (5,38 km), po których zawodnicy zjadą na serwis na Bemowie. Tam odbędzie się również kończąca rajd próba Autodrom Bemowo Duet (1,78 km). O 17:30 rozpocznie się z kolei najprawdopodobniej najbardziej kultowy odcinek w Polsce, Kryterium Karowa, która liczyć sobie będzie 2,10 km.

Starty Kajetana Kajetanowicza wspierają strategiczny partner LOTOS Rally Team – Grupa LOTOS, a także Delphi Technologies, Pirelli, SJS Driving Experience oraz Grupa Sikora.

