Tchórz to złota medalistka niedawnych mistrzostw Europy w Kazaniu na dystansie 100 m stylem zmiennym. Styl grzbietowy jest jednak od dawna jej znakiem rozpoznawczym. W czwartek w Bydgoszczy zawodniczka wrocławskiej Juvenii wygrała na dystansie 50 m grzbietem czasem 26,34. Srebro dla Adeli Piskorskiej (UKS Shark Rudna) - 26,92, a brąz dla Agaty Naskręt (UKS G-8 Bielany Warszawa) - 27,28.

ZOBACZ TAKŻE: Panthers Wrocław kompletują amerykańskich graczy

"Wynik nie jest zły. Dawałby pewnie awans do finału ME czy nawet mistrzostw świata. To już jest naprawdę dobre pływanie. Basen jest szybki. Mimo wszystko chciałam zobaczyć 25 na tablicy, ale złapał mnie skurcz w lewej stopie na nawrocie. Jak na płynięcie ze skurczem, to i tak było całkiem nieźle" - powiedziała Tchórz.

Na tym samym dystansie wśród mężczyzn triumfował czasem 23,16 Kacper Stokowski z KU AZS UMCS Lublin. W pokonanym polu pozostawił Tomasza Polewkę oraz Pawła Smolińskiego (obaj AZS AWF Katowice), którzy uzyskali odpowiednio 23,37 i 23,73.

Na dystansie 200 m stylem dowolnym bezkonkurencyjna była Wasick (AZS AWF Katowice) czasem 1.55,88.

"To była moja inicjatywa, żeby popłynąć 200 m kraulem. Nikt mnie do tego nie zmuszał. Chciałam to popłynąć, aby się sprawdzić. Nie mam żadnych oczekiwań, chociaż wiedziałam, że jestem gotowa na fajny czas. Miałam w głowie, żeby ustanowić rekord życiowy. Niektórzy mówią, że w tym wieku nie da się już 200 m płynąć. Da się" - mówiła wyraźnie zadowolona Wasick, która dzień szybciej zdobyła tytuł mistrzyni Polski na dystansie 50 m stylem dowolnym.

W męskiej rywalizacji na tym dystansie zwyciężył Piszczorowicz (KU AZS UMCS Lublin) wynikiem 1.45,03.

Najlepszymi żabkarzami w kraju na 100 m zostali Weronika Hallmann (AZS AWF Warszawa) i Jan Kozakiewicz (Legia Warszawa). Uzyskali odpowiednio 1.06,43 i 58,05.

Zawody potrwają do niedzieli.

Medaliści drugiego dnia MP:

kobiety

50 m st. grzbietowm

1. Alicja Tchórz (MKS Juvenia Wrocław) 26,34

2. Adela Piskorska (UKS SHARK Rudna) 26,92

3. Agata Naskręt (UKS G-8 Bielany Warszawa) 27,28

100 m st. klasycznym

1. Weronika Hallmann (AZS AWF Warszawa) 1.06,43

2. Barbara Mazurkiewicz (UKS G-8 Bielany Warszawa) 1.06,78

3. Zofia Chrzan (KS Delfin Gdynia) 1.08,10

200 m st. dowolnym

1. Katarzyna Wasick (AZS AWF Katowice) 1.55,88

2. Aleksandra Knop (UKS 190 Łódź) 1.57,21

3. Aleksandra Polańska (UKS GOS Raszyn) 1.57,37

4x100 st. dowolnym

1. AZS AWF Katowice I 3.37,20

(Dominika Kossakowska, Paulina Peda, Julia Świstuń, Katarzyna Wasick)

2. MKS Juvenia Wrocław I 3.43,00

(Kornelia Fiedkiewicz, Nadia Kertyńska, Dominika Sztandera, Alicja Tchórz)

3. UKS G-8 Bielany Warszawa I 3.45,62

(Martyna Jabłońska, Kornelia Buszka, Natalia Hermanowska, Nina Kawka)



mężczyźni

50 m st. grzebietowym

1. Kacper Stokowski (KU AZS UMCS Lublin) 23,16

2. Tomasz Polewka (AZS AWF Katowice) 23,37

3. Paweł Smoliński (AZS AWF Katowice) 23,73

100 m st. klasycznym

1. Jan Kozakiewicz (Legia Warszawa) 58,05

2. Dawid Wiekiera (MKP Wodnk 29 Tychy) 58,51

3. Robert Kusto (UKS G-8 Bielany Warszawa) 58,61

200 m st. dowolnym

1. Bartosz Piszczorowicz (KU AZS UMCS Lublin) 1.45,03

2. Kamil Sieradzki (AZS AWF Katowice) 1.45,23

3. Filip Zaborowski (MKP Szczecin) 1.45,60

4x100 st. dowolnym

1. AZS AWF Katowice I 3.11,52

(Paweł Juraszek, Kamil Sieradzki, Jakub Majerski, Paweł Smoliński)

2. KU AZS UMCS Lublin I 3.13,78

(Kacper Stokowski, Jan Hołub, Lech Filip, Bartosz Piszczorowicz)

3. AZS AWF Katowice III 3.14,37

(Tomasz Polewka, Michał Poprawa, Piotr Ludwiczak, Rafał Bugdol)

MIKST

4x50 m st. zmiennym

1. MKS Juvenia Wrocław I 1.41,54

(Alicja Tchórz, Bartosz Makowski, Nazar Żurawel, Kornelia Fiedkiewicz)

2. AZS AWF Katowice I 1.42,47

(Paulina Peda, Jakub Majerski, Kamil Romanowski, Julia Świstuń)

3. UKS G-8 Bielany Warszawa I 1.42,55

(Paweł Franke, Oskar Sawicki, Barbara Mazurkiewicz, Zofia Woźniak)