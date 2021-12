Plebiscyt PS i Polsatu: Karolina Naja, Anna Puławska, Justyna Iskrzycka i Helena Wiśniewska

Kajakowa czwórka to maszyna. Jeśli ma działać dobrze, czyli zdobywać medale, musi być precyzyjna jak mechanizm szwajcarskiego zegarka. Trener Tomasz Kryk, który odpowiada za kadrę kobiet, wie o tym doskonale. Razem ze swoim zespołem stworzył system, według którego trenuje się w Polsce kajaki. Efekt jest taki, że kiedy na ostatniej prostej Katarzyna Kołodziejczyk doznała kontuzji podczas jazdy na rowerze i wiedziała już, że nie da rady popłynąć z koleżankami, do łódki wsiadła Justyna Iskrzycka. Maszyna działała dalej. A cel miała jeden – dopłynąć do olimpijskiego podium. Nigdy wcześniej się to polskim kajakarkom w czwórce nie udało. Aż do Tokio, gdzie wywalczyły brązowe medale.

Więcej o czwórce Karolina Naja, Anna Puławska, Justyna Iskrzycka i Helena Wiśniewska możecie przeczytać TUTAJ.

ZOBACZ TAKŻE: 87. Plebiscyt Przeglądu Sportowego i Polsatu

Oddaj głos na swojego faworyta w 87. Plebiscycie Przeglądu Sportowego i Polsatu na Najlepszego Sportowca 2021 Roku TUTAJ.

Lista 20 nominowanych w 87. Plebiscycie PS i Polsatu:

1. Maria Andrejczyk (lekkoatletyka)



2. Patryk Dobek (lekkoatletyka)



3. Paweł Fajdek (lekkoatletyka)



4. Hubert Hurkacz (tenis)



5. Sztafeta 4 x 400 m - Natalia Kaczmarek, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik, Justyna Święty-Ersetic, Anna Kiełbasińska (lekkoatletyka)



6. Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Sajdak, Katarzyna Zillmann (wioślarstwo)



7. Malwina Kopron (lekkoatletyka)



8. Robert Lewandowski (piłka nożna)



9. Tadeusz Michalik (zapasy)



10. Karolina Naja, Anna Puławska (kajakarstwo)



11. Karolina Naja, Anna Puławska, Justyna Iskrzycka, Helena Wiśniewska (kajakarstwo)



12. Wojciech Nowicki (lekkoatletyka)

13. Agnieszka Skrzypulec, Jolanta Ogar-Hill (żeglarstwo)

14. Kamil Stoch (narciarstwo klasyczne)



15. Iga Świątek (tenis)



16. Dawid Tomala (lekkoatletyka)

17. Anita Włodarczyk (lekkoatletyka)



18. Sztafeta mieszana 4 x 400 m - Karol Zalewski, Natalia Kaczmarek, Justyna Święty-Ersetic, Kajetan Duszyński, Dariusz Kowaluk, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik (lekkoatletyka)



19. Bartosz Zmarzlik (żużel)



20. Piotr Żyła (narciarstwo klasyczne)

Oddaj głos na swojego faworyta w w 87. Plebiscycie Przeglądu Sportowego i Polsatu na Najlepszego Sportowca 2021 Roku TUTAJ.

MC, Przegląd Sportowy