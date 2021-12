Rekordowe zarobki Marka Papszuna. Ile może zarabiać w Legii Warszawa?

Po zwolnieniu Czesława Michniewicza z Legii Warszawa zaczęło pojawiać się wiele domysłów, kto może przejąć stery w zespole ze stolicy Polski. Jednym z kandydatów został obecny szkoleniowiec Rakowa Częstochowa. Papszun był tylko jednym z nazwisk na liście potencjalnych trenerów Legii, jednak oliwy do ognia dolał Dariusz Mioduski. Właściciel klubu udzielił wywiadu, w którym stwierdził, że chcę, aby do ekipy "Wojskowych" dołączył Papszun.

Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź właściciela klubu spod Jasnej Góry. Michał Świerczewski podkreślił, że nie zakłada, by trener odszedł z zespołu zimą. Należy przypomnieć, że kontrakt Papszuna obowiązuje do 30 czerwca 2022 roku.

Legia natomiast nadal usiłuje przekonań szkoleniowca Rakowa do przejścia. Do Warszawy został sprowadzony Paweł Tomczyk, który w stołecznym klubie zajął stanowisko wicedyrektora sportowego. Jest on wieloletnim kolegą Papszuna, a także pełnił funkcję dyrektora sportowego w Rakowie.

Mimo to nie jest to jedyna rzecz, którą Legia kusi trenera. Jak podaje portal "Sport.pl" Papszun ma w Warszawie zarabiać 250 tys. złotych miesięcznie, co przez rok daje trzy miliony złotych. Byłyby to największe zarobki w historii "Wojskowych". Teraz ten rekord należy do Vadisa Odjidja-Ofoe, który otrzymywał ok. 215 tys. złotych miesięcznie.

AA, Polsat Sport