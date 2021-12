Serie A1: Przerwana imponująca seria drużyny Joanny Wołosz

Dziesięć dni temu Imoco zanotowało 74. wygraną z rzędu i pobiło rekord należący do Vakifbanku Stambuł, który w latach 2012-2014 zanotował 73 zwycięstwa we wszystkich oficjalnych spotkaniach. Do tego wyniku ekipa Wołosz dołożyła jeszcze dwa triumfy i w środowy wieczór ten fantastyczny serial został dość nieoczekiwanie przerwany.

ZOBACZ TAKŻE: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle pokonała OK Merkur Maribor

Pierwszym od blisko dwóch lat pogromcą mistrza Włoch został szósty obecnie zespół Serie A Il Bisonte Firenze. W rozegranym awansem meczu ligowym, po niezwykle emocjonującym pojedynku, drużyna gości wygrała w Conegliano 3:2 (25:22, 28:30, 16:25, 27:25, 15:12). Rozgrywająca reprezentacji Polski tym razem pełniła funkcję zmienniczki.

Jak dokładnie wyliczyli statystycy, znakomita passa trwała 720 dni. Po raz ostatni Imoco doznało porażki 12 grudnia 2019 roku z Bartoccini Fortinfissi Perugia (2:3).

Siatkarki z Conegliano nadal wyraźnie prowadzi w ligowej tabeli. Imoco jest też jednym z grupowych rywali Grupy Azoty Chemika Police w Lidze Mistrzyń. Do pierwszego pojedynku obu drużyn dojdzie 23 grudnia w Szczecinie.

A.J., PAP