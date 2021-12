To już ostatnia seria spotkań pierwszej rundy fazy zasadniczej Tauron Ligi. Rozpocznie ją prawdziwy hit ekstraklasy siatkarek Developres Bella Dolina Rzeszów – Grupa Azoty Chemik Police. Kiedy są mecze? Gdzie obejrzeć transmisje? Sprawdź terminarz i plan transmisji 11. kolejki Tauron Ligi siatkarek.

Developres Bella Dolina Rzeszów – Grupa Azoty Chemik Police to absolutny hit Tauron Ligi siatkarek. Wicemistrz Polski podejmie mistrza, obie drużyny mają też podobny bilans meczów w obecnym sezonie (9 zwycięstw – 1 porażka). Policzanki są obecnie liderem tabeli, mają na koncie 27 punktów i o dwa oczka wyprzedzają Developress. W obecnym sezonie obie drużyny grały ze sobą raz – 20 października w Lublinie w meczu o Superpuchar Polski. Developres wygrał wówczas z Chemikiem 3:2 (15:12 w tie-breaku).

Inne wydarzenia tej kolejki toczyć się będą w cieniu rywalizacji dwóch najlepszych drużyn, co nie oznacza jednak, że zabraknie ciekawych spotkań. Trzecia ekipa w tabeli ŁKS Commercecon Łódź podejmie BKS Bostik Bielsko-Biała, a czwarta – IŁ Capital Legionovia Legionowo pojedzie do Świecia. Ciekawie zapowiada się również poniedziałkowe starcie dwóch ekip, które chcą wydostać się z dołu tabeli: Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz zagrają z Energa MKS Kalisz.

Terminarz i plan transmisji 11. kolejki Tauron Ligi:

2021-12-03: Developres Bella Dolina Rzeszów – Grupa Azoty Chemik Police (piątek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport News)

2021-12-04: Joker Świecie – IŁ Capital Legionovia Legionowo (sobota, godzina 12.30; transmisja – Polsat Box Go)

2021-12-04: UNI Opole – Grot Budowlani Łódź (sobota, godzina 19.00; transmisja – Polsat Box Go)

2021-12-04: ŁKS Commercecon Łódź – BKS Bostik Bielsko-Biała (sobota, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2021-12-05: #VolleyWrocław – E. Leclerc Moya Radomka Radom (niedziela, godzina 12.30; transmisja – Polsat Box Go)

2021-12-06: Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz – Energa MKS Kalisz (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport).

RM, Polsat Sport