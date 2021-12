Piątkowy wieczór przyniesie absolutny hit nadchodzącego weekendu. Lider Fortuna 1 Ligi podejmie u siebie szóstą siłę rozgrywek. 10 spotkań bez porażki – to obecna seria legniczan w lidze, a Miedź to przy okazji najlepsza defensywa w całej stawce. Zespół traci zaledwie 0.8 gola na mecz. Na własnym boisku legniczanie wygrali pięć poprzednich pojedynków, zatem to gospodarzy traktować trzeba jako faworyta.

Podopieczni trenera Wojciecha Łobodzińskiego spisują się wręcz doskonale. W ostatnich 10 spotkaniach ligowych zanotowali osiem zwycięstw i dwa remisy. Z kolei GKS Tychy, który plasuje się na szóstej lokacie zgromadził 30 punktów i traci 11 "oczek" do lidera z Legnicy.

Obie drużyny mierzyły się ze sobą już w trzeciej kolejce tego sezonu Fortuna 1 Ligi. Wówczas Miedź wygrała 3:0. Czy tyszanom uda się rewanż?

20. kolejka Fortuna 1 Ligi będzie ostatnią w tym roku. Po niej piłkarze udadzą się na zasłużony odpoczynek. Przerwa zimowa potrwa do końcówki lutego 2022 roku.

Relacja na żywo z meczu Miedź Legnica – GKS Tychy na Polsatsport.pl od godziny 20:30. Z kolei na transmisję spotkania zapraszamy do Polsatu Sport Extra i na Polsat Box Go od godz. 20:20.

A.J., Polsat Sport