MP w pływaniu: Złote medale Adeli Piskorskiej i Jakuba Skierki na 200 m stylem grzbietowym

18-letnia Piskorska (UKS Shark Rudna) wygrała rywalizację w Bydgoszczy czasem 2.04,64, który jest nowym rekordem Polski.

- Nieskromnie powiem, że celowaliśmy z trenerem w rekord Polski. Natomiast trzeba to było jeszcze popłynąć. Nie było to takie łatwe. Konieczna była wiara w siebie i udało się. Nadal nie mogę w to uwierzyć - powiedziała Piskorska.

Skierka (TP Zielona Góra) wykorzystał nieobecność Radosława Kawęckiego i zwyciężył na 200 st. grzbietowym czasem 1.49,98.

Dowgiert (KS Warta Poznań) wygrała zmagania specjalistek stylu motylkowego na dystansie 50 m czasem 25,84. Wśród panów najszybszy był Paweł Smoliński (AZS AWF Katowice) - 22,89. Brązowy medalista Ksawery Masiuk (UKS G-8 Bielany Warszawa) poprawił wynikiem 23,19 rekord Polski do lat 17.

Złote medale na 400 m stylem dowolnym wywalczyli Aleksandra Knop (UKS 190 Łódź) i Filip Zaborowski (MKP Szczecin). Uzyskali odpowiednio 4.06,90 i 3.42,16. Wynik Knop jest rekordem kraju do lat 18.

- Zawsze jest super wrócić na najwyższy stopień podium. Cieszę się, że mimo wieku, bo jestem najstarszy w stawce kraulistów i mam swoje lata, jestem w stanie pokazać tym młodym gniewnym, że jeszcze potrafię - ocenił 27-letni Zaborowski. Drugie miejsce zajął o 10 lat młodszy od niego Krzysztof Chmielewski (IUKS Muszelka Warszawa), który jest wielką nadzieją polskiego pływania.

- Wiem, że Krzysiek jest w bardzo dobrej formie. Ma świetny sezon. Był w finale igrzysk olimpijskich, co jest olbrzymim wyczynem i każdy sportowiec o tym marzy. Wiedziałem, że będzie szybki. Wiem też, że jest młody i bardzo szybko się regeneruje. Mój wiek i to, że wiele razy stawałem na słupkach na tym dystansie zdecydował o zwycięstwie. Lepiej strategicznie to rozegrałem i na końcówce go wyprzedziłem - mówił o młodszym koledze złoty medalista. Wynik Chmielewskiego - 3.44,45 to rekord Polski 17-latków.

Alicja Tchórz (MKS Juvenia Wrocław), jedna z gwiazd polskiego pływania, zwyciężyła w rywalizacji na 100 m stylem zmiennym czasem 58,93. Na tym dystansie została niedawno mistrzynią Europy podczas zawodów w Kazaniu. W Bydgoszczy dotknęła ściany po 58,93 s. W rywalizacji mężczyzn na tym dystansie najszybszy był Smoliński - 53,54.

Zawody potrwają do niedzieli.

MC, PAP