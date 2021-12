FC Barcelona będzie chciała doprowadzić do przedłużenia umowy z Ousmanem Dembele. Prezydent "Dumy Katalonii", Joan Laporta stwierdził, że negocjacje się komplikują, ale mimo to celem klubu będzie zatrzymanie Francuza, który jest jego zdaniem lepszym piłkarzem niż Kylian Mbappe.

Umowa Ousmane'a Dembele z Barceloną kończy się w czerwcu 2022 roku, ale klub ze stolicy Katalonii chciałby ją przedłużyć o trzy lata. Negocjacje trwają, a sam zainteresowany chciałby pozostać na Camp Nou. 24-latek ma podjąć decyzję do 15 grudnia.

Zobacz także: Cristiano Ronaldo przekroczył granicę 800 goli w karierze i został bohaterem w meczu z Arsenalem

Prezydent Barcelony, Joan Laporta w rozmowie z "Tv3" przyznał, że chciałby zatrzymać w zespole Francuza. - Mamy bardzo dobre relacje z Dembele. On sam chce zostać w klubie. Jest świetnym zawodnikiem i dlatego widzę go w drużynie w następnych latach. Sytuacja wygląda tak, że trwają negocjacje z jego przedstawicielami. Jestem pozytywnie nastawiony do Ousmane'a, to lepszy piłkarz niż Kylian Mbappe.

Dembele do Bracelony trafił w sierpniu 2017 roku z Borussii Dortmund za ponad 100 milionów euro. W klubie ze stolicy Katalonii jednak nie zachwyca. Bardzo często przytrafiają mu się kontuzje, a jego forma daleka jest od tej z czasów gry w Bundeslidze.

IM, Polsat Sport