Puchar Davisa: Obrońca Barcelony niszczy legendarne rozgrywki?

Pique to dziś jeden z największych biznesmenów w świecie czynnych sportowców. Robert Lewandowski, ze swoimi kilkoma firmami pozostaje daleko w tyle. Hiszpański obrońca jest od czterech lat wraz z japońskim przedsiębiorcą Hiroshim Mikitanim (szef Rakutenu, jednego ze sponsorów sponsora Barcelony) i chińskim specjalistą od marketingu Edmundem Chu, właścicielem firmy Kosmos.

Pique w Kosmosie

Kosmos stało się dziś ogromnym sportowym holdingiem, skupiającym się na tenisie, piłce nożnej i branży medialnej. W ramach tego przedsiębiorstwa działa agencja menedżerska, z którą w czerwcu tego roku umowę z nią podpisał austriacki tenisista Dominic Thiem, zwycięzca US Open w 2020 roku. Do firmy należą niektóre prawa telewizyjne - do ligi francuskiej (kontrakt do 2024 roku) i do Copa America na terenie Hiszpanii. Poprzez Kosmos Pique jest także właścicielem występującego w trzeciej lidze klubu FC Andorra. Firma mocno inwestuje w e-sport.





Piłkarz Barcelony ma co robić. Aktywnie uczestniczy w zarządzaniu tego ogromnego przedsiębiorstwa. Poświęca mu każdą wolną chwilę po zejściu z treningów. Mówi, że śpi przez to cztery, pięć godzin na dobę. Może to być wytłumaczenie jego słabszej formy w katalońskim klubie. Smykałkę do zarządzania ma w genach. Jego dziadek był wiceprezydentem Barcelony i działał w UEFA, a ojciec to ceniony prawnik.

Pieniądze ważniejsze niż tradycja

Największym przedsięwzięciem, w które zaangażował się Pique i firma Kosmos są rozgrywki Pucharu Davisa. W 2018 roku w Orlando 71 procent członków Międzynarodowej Federacji Tenisowej (ITF) przegłosowało zmianę formuły rozgrywek i zawarcie umowy z firmą Kosmos. Kontrakt, wart 3 miliardy dolarów został podpisany na 25 lat.



Do 2019 roku przez 118 lat Puchar Davisa rozgrywany był według systemu pucharowego oraz w grupach (na niższym poziomie). Mecze, do trzech wygranych setów, odbywały się w czterech trzydniowych terminach na kortach jednej z drużyn. Finał grano na zakończenie sezonu. Był świetną promocją tenisa i gromadził tłumy doceniające wagę tradycji.

Zmasakrowane rozgrywki

Zerwanie z bliską 120-letnią tradycją rozgrywek wywołało w świecie tenisa burzę. Złośliwi zaczęli mówić na nowy Puchar Davisa: Puchar Świata w tenisie, Pique Cup, Kosmos Trophy. Posypały się gromy na głowę Pique. - Kiedy coś kupujesz, to nie znaczy, że coś masz zmasakrować. Trzeba stworzyć coś pięknego, coś co pozostaje atrakcyjne. Pique w ogóle nie zna się na tenisie - powiedziała przed kilkoma dniami wzburzona była francuska tenisistka Marion Bartoli, zwyciężczyni Wimbledonu z 2013 roku.

Suchej nitki na rozgrywkach w obecnej formule nie zostawił Alexander Zverev, mistrz olimpijski z Tokio, dwukrotny zwycięzca ATP Finals, w tym tegorocznego. Niemiec odmówił gry w reprezentacji. - Dotrzymuję słowa. Trzeba zmienić aktualną formułę. Nie grałem dwa lata temu, nie zagram w tym roku. Chcę kiedyś wygrać Puchar Davisa, ale taki, który znałem przez całe swoje życie - tłumaczył Zverev.

