APC Motopasja — Zabezpieczenie imprez masowych i sportowych na najwyższym światowym poziomie

Pochodząca ze Zduńskiej Woli w Łódzkiem grupa pasjonatów motocykli APC Motopasja to obecnie jedno z największych sportowych stowarzyszeń w Polsce profesjonalnie zabezpieczających wyścigi kolarskie oraz inne imprezy uliczne na najwyższym sportowym poziomie.

W portfolio grupy znaleźć można współpracę przy zabezpieczeniu imprez masowych i obecność na takich wydarzeniach jak: Tour de Pologne, Międzynarodowe Wyścigi: Solidarności i Olimpijczyków, ORLEN Wyścig Narodów należący do prestiżowego cyklu UCI Nations Cup U23, Górskie Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym oraz wiele znanych zaliczanych do klasy UCI Europe Tour.

Działająca nieprzerwanie od dziesięciu lat grupa składa się z motocyklistów — wykwalifikowanych sędziów sportowych i ratowników również medycznych, stale doskonalących się propagujących i realizujących ideę bezpiecznego poruszania się na drodze.

Doświadczenie i umiejętności — to ich siła

APC Motopasja to obecnie najlepiej wykwalifikowana i doposażona grupa motocyklistów wspierająca organizację i zabezpieczenie wydarzeń sportowych i imprez masowych w Polsce i jedna z najlepiej zorganizowanych grup zabezpieczających wydarzenia w Europie, o czym mogą świadczyć pozytywne oceny w po wyścigowych raportach czy zaproszenia na kolejne ciekawe imprezy takie jak Tour de France dla amatorów.

Na „pokładzie” APC znaleźć można zarówno ratowników medycznych natomiast wszyscy w grupie posiadają licencję sędziów Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI), jak również niezbędne do pracy na drodze uprawnienia do kierowania ruchem.

- Wiemy dokładnie, jak należy poruszać się w kolumnie wyścigu tak, aby wszyscy bezpiecznie dotarli do mety, znamy swe miejsce w grupie i każdy z nas przypisany jest do swojej funkcji np. sędzia łącznik, sędzia tablica czy marshall, doskonale wie, co ma robić i gdzie w danym etapie wyścigu ma się znajdować - mówi Jakub Kocobolski.

APC Motopasja — motocykliści i ratownicy medyczni z powołania

Aby świadczyć usługi zabezpieczenia medycznego na najwyższym poziomie bezpieczeństwa, moto pasjonaci sami zbudowali karetkę ratowniczą, którą za własne środki doposażyli. Obsadę karetki stanowią wykwalifikowani ratownicy, których w grupie stale przybywa.

- Kształcimy się i motywujemy nawzajem, by zdobywać umiejętności potrzebne do ochrony zdrowia i ratowania życia uczestników tak poważnych imprez. W naszej grupie mamy czynnego ratownika medycznego, strażaków PSP oraz członków po kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Nie opowiadamy tego, żeby się chwalić, ale żeby pokazać, iż zależy nam na wspieraniu bezpieczeństwa wydarzeń i niesieniu pomocy osobom uczestniczącym w wyścigach - tłumaczy odpowiedzialny w APC za szkolenia Maciej Kołodziejczyk.

Profesja, która wyrosła z pasji do motocykli i kolarstwa

Rozwój działalności w zakresie zabezpieczania wydarzeń stał się naturalnym następstwem stale pielęgnowanej pasji do motocykli i kolarstwa. Wspierający niegdyś lokalne inicjatywy, członkowie APC zostali docenieni i dostrzeżeni przez dyrektorów sportowych, organizatorów ogólnokrajowych oraz europejskich imprez masowych.

Doskonali profesjonaliści, jakimi stali się motocykliści stowarzyszenia APC, pomimo zdobytego ogromnego doświadczenia i zajętego kalendarza wspieranych wydarzeń, zawsze znajdują czas i chęci by swą moto pasją i powołaniem do niesienia pomocy dzielić się z innymi szkoląc kolegów, organizując akcje społeczne i uczestnicząc w działaniach charytatywnych.

APC niesie pomoc tam, gdzie jest potrzebna

APC od początku swej działalności - to jest od 2011 roku propaguje ideę bezpiecznego poruszania się po ulicach. Grupa jest organizatorem akcji „Bądź widoczny” skierowanej do dzieci i młodzieży. Pasjonaci motocykli zarażają młodych ludzi konceptem bezpiecznego i widocznego poruszania się po drogach, jak również bezkolizyjnej jazdy na motocyklu czy rowerze.

Ponadto moto fani współpracują z innymi stowarzyszeniami i grupami wspierającymi akcje charytatywne niosącymi pomoc potrzebującym. Zbierają pieniądze, aktywnie włączają się w organizację akcji i wspierają osoby w trudnych sytuacjach zdrowotnych, czy życiowych.

- Dobrze jest robić to, co się kocha, mieć swoją pasję i cel, podążać ku jego realizacji, a przy tym pomagać innym - mówi Kocobolski.



Stowarzyszenie APC Motopasja stanowi doskonały przykład tego, iż połączenie osobistej pasji z użytecznością dla innych może stać się życiowym powołaniem, a także przynieść radość i poczucie spełnienia.

Informacja prasowa