EBL: Twarde Pierniki Toruń wygrały na wyjeździe

Początek należał do gości, którzy po trafieniach Bartosza Diduszki, Michała Samsonowicza oraz Jahennsa Manigata prowadzili 13:5. Marek Klassen i Beau Beech dość szybko zbliżyli swój zespół na zaledwie trzy punkty. Późniejsza akcje Dawida Słupińskiego dawały gospodarzom przewagę. Ostatecznie jednak dzięki trójce Manigata po 10 minutach to Twarde Pierniki prowadziły 20:17. W drugiej kwarcie przyjezdni ponownie uciekali nawet na siedem punktów dzięki rzutom wolnym debiutującego Daniela Amigo. Mimo kilku niezłych akcji Marka Klassena i Billy’ego Garretta, to torunianie mieli inicjatywę w tym spotkaniu. Po trójce Samsonowicza różnica wzrosła nawet do 13 punktów. Straty ponownie zmniejszyli trochę Klassen i Garrett, ale po pierwszej połowie było 33:39.

Trzecią kwartę zespół Ivicy Skelina rozpoczął od małej serii 5:0, co jeszcze bardziej uspokoiło sytuację tego zespołu. Później za przewinienia techniczne boisko musieli opuścić trener Mantas Cesnauskis i Kalif Young, co znacznie osłabiło Grupa Sierleccy Czarnych. Mimo tego Beau Beech był w stanie odrobić część strat. Ostatecznie głównie dzięki Manigatowi po 30 minutach było 63:70. W kolejnej części spotkania zespół ze Słupska nie miał zbyt wiele do powiedzenia, ponieważ rywale kontrolowali wydarzenia na parkiecie. W końcówce świetnie spisywali się Daniel Amigo i Roko Rogić - czyli debiutanci w EBL. Ostatecznie Twarde Pierniki zwyciężyły 94:77.

Jahenns Manigat był najlepszym zawodnikiem gości - zdobył 25 punktów, 3 zbiórki i 2 asysty. W ekipie gospodarzy wyróżniał się Billy Garrett z 24 punktami.

Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Twarde Pierniki Toruń 77:94 (17:20, 16:19, 30:31, 14:24)

Grupa Sierleccy Czarni Słupsk: William Garrett 24, Marek Klassen 23, Beau Beech 18, Dawid Słupiński 7, Mikołaj Witliński 2, Anthony Lewis 2, Kalif Young 1, Bartosz Jankowski 0, Adrian Kordalski 0, Jakub Musiał 0.

Twarde Pierniki Toruń: Jahenns Manigat 25, Michał Samsonowicz 14, Bartosz Diduszko 13, Roko Rogic 13, Aaron Cel 11, Michał Kołodziej 10, Daniel Amigo 8, Szymon Janczak 0.

Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Twarde Pierniki Toruń 77:94. Skrót meczu

jb, plk.pl