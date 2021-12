Hit na koniec roku. Medalista mistrzostw Rosji zadebiutuje w Babilon Promotion

O tym, że Rosjanie należą do potęg światowego boksu olimpijskiego nikogo nie trzeba przekonywać. Już 17 grudnia na Babilon Boxing Show w Radomiu zadebiutuje medalista mistrzostw Rosji i reprezentant tego kraju Levan Khasaya, który został nowym zawodnikiem Babilon Promotion, grupy Tomasza Babilońskiego i Przemysława Kroka. To transferowy hit na koniec roku w polskim pięściarstwie profesjonalnym.

– Podczas jednego z wyjazdów do Stanów Zjednoczonych spotkałem się z trenerem Levana. Usłyszałem od niego wiele dobrego o tym pięściarzu, później obejrzałem jego walki podczas występów reprezentacyjnych na turniejach w Serbii, Chorwacji, Białorusi i Hiszpanii. Uzgodniliśmy warunki kontraktu i 17 grudnia zobaczymy Levana Khasaya debiutującego w Polsce wśród zawodowców – mówi Tomasz Babiloński.



Zobacz także. Ewelina Pękalska: Czekam na walkę o pas mistrzyni świata

25-letni Rosjanin to bardzo dobry bokser, a o jego wysokiej klasie sportowej świadczy obecność w szerokiej kadrze narodowej Rosji. Urodził się i trenuje w Moskwie. W 2016 roku w Orenburgu został brązowym medalistą mistrzostw kraju seniorów w wadze do 56 kg. Dwa lata wcześniej w tym samym mieście wywalczył wicemistrzostwo Rosji juniorów w kategorii do 52 kg po pokonaniu 4 rywali. Ostatnio boksował w wadze do 60 kg.

W 2018 roku Levan Khasaya wygrał 3 walki z zawodnikami gospodarzy i triumfował w zawodach w hiszpańskiej Murcii. Wcześniej odniósł też zwycięstwo w turnieju młodzieżowców w serbskiej Suboticy.



– Podczas wspomnianego turnieju w Serbii w półfinale wygrał z Amerykaninem Antonio Vargasem, dziś zawodowcem z rekordem 12-1, 5 KO – dodaje zadowolony z nabytku promotor Tomasz Babiloński.

Podczas Mistrzostw Europy Juniorów w 2014 roku Levan Khasaya przegrał pojedynek o medal z Brytyjczykiem Muhammadem Alim, późniejszym złotym medalistą tych zawodów, a następnie olimpijczykiem z Rio de Janeiro. W swoim dorobku Levan Khasaya ma także wygrane w Mistrzostwach Moskwy Seniorów będące przepustką do Mistrzostw Rosji.

17 grudnia podczas radomskiej gali Babilon Boxing Show mistrzyni Europy wagi muszej Ewelina Pękalska (5-0) spotka się z pochodzącą z Tanzanii Zulfą Macho (4-0). Niepokonany w boksie Jan "Iron" Lodzik (BOKS 7-0, KICKBOXING 14-3) zmierzy się na zasadach K-1 z Mateuszem "Rzeźnikiem" Rajewskim (BOKS 1-0, KICKBOXING 18-11). W innych ciekawie zapowiadających się walkach bokserskich Michał Syrowatka (23-5, 8 KO) skrzyżuje rękawice z Czechem Lukasem Dekysem (5-0, 2 KO), a ulubieniec radomskiej publiczności, świetny zapaśnik i zawodnik MMA Daniel "Rutek" Rutkowski (1-2) sprawdzi się w starciu z Damianem Kiwiorem (8-2-1), ćwierćfinalistą Mistrzostw Europy. Z kolei Patrik "Rocky" Balaz (4-1, 1 KO) powalczy z Maksimem Hardzeiką (10-0, 4 KO).

Informacja Prasowa