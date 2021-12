PKO BP Ekstraklasa: Bez niespodzianek w Niecieczy. Pewne zwycięstwo Pogoni

Goście zaczęli w imponującym stylu. W 7. minucie Kamil Grosicki wyłożył piłkę Jeanowi Carlosowi, a ten strzelając z kilku metrów trafił wprost w Tomasza Loskę. Nieco później w dobrej sytuacji spudłował Sebastian Kowalczyk. Za moment ten sam zawodnik strzelił już celnie, lecz Loska sparował piłkę na rzut rożny. Po jego rozegraniu Jean Carlos podał do Grosickiego, który pewnym precyzyjnym strzałem umieścił piłkę w siatce.

Pogoń nie odpuszczała i w 24. minucie podwyższyła prowadzenie. Kacper Kozłowski podał do Jakuba Bartkowskiego, ten wbiegł w pole karne i nie dał szans Losce.

Gdy wydawało się, że szczecinianie w pełni kontrolują to co dzieje się na boisku Kozłowski sfaulował w polu karnym Nemanję Tekijaskiego. Sytuacja była kontrowersyjna, arbiter VAR przez ponad dwie minuty analizował to zdarzenie, ale ostatecznie podtrzymał decyzję arbitra głównego. Piotr Wlazło wykorzystał "jedenastkę" i gospodarze zaczęli poczynać sobie coraz śmielej. Kilka razy zagrozili nawet bramce Pogoni, ale na przerwę schodzili przegrywając 1:2.

Po przerwie znowu groźniej zaczęli atakować szczecinianie. W 52. minucie dobrej okazji nie wykorzystał Jean Carlos, a po chwili arbiter – po interwencji arbitra VAR – podyktował rzut karny za zagranie piłki ręką. "Jedenastkę" bez problemu wykorzystał Kowalczyk.

Zawodnik ten mógł ostatecznie pogrążyć Bruk-Bet w 72. minucie, gdy otrzymał znakomite podanie od Grosickiego. Wiktor Biedrzycki wybił jednak piłkę z linii bramkowej po strzale pomocnika Pogoni.

Gospodarze w drugiej połowie grali słabo. Ich akcje były chaotyczne, opierały się głównie na dośrodkowaniach w pola karne, z którymi radzili sobie obrońcy Pogoni.

W 86. minucie groźny strzał z dystansu oddał Sebastian Bonecki, ale Dante Stipica popisał się efektowną paradą.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Pogoń Szczecin 1:3 (1:2).

Bramki: 0:1 Kamil Grosicki (12), 0:2 Jakub Bartkowski (24), 1:2 Piotr Wlazło (31-karny), 1:3 Sebastian Kowalczyk (56-karny).

Żółta kartka – Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Piotr Wlazło, Bartłomiej Kukułowicz; Pogoń Szczecin: Jean Carlos Silva, Kamil Drygas, Paweł Stolarski.

Sędzia: Łukasz Kuźma (Białystok). Widzów: 2 054.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Tomasz Loska - Mateusz Grzybek, Nemanja Tekijaski, Wiktor Biedrzycki, Bartłomiej Kukułowicz (67. Marcin Grabowski) - Michal Hubinek, Piotr Wlazło, Samuel Stefanik (86. Michał Orzechowski) - Muris Mesanovic, Kacper Śpiewak (75. Martin Zeman), Roman Gergel (67. Sebastian Bonecki).

Pogoń Szczecin: Dante Stipica - Jakub Bartkowski, Kostas Triantafyllopoulos, Benedikt Zech, Luis Mata (78. Paweł Stolarski) - Jean Carlos Silva (75. Kamil Drygas), Damian Dąbrowski, Kacper Kozłowski (78. Mateusz Łęgowski), Sebastian Kowalczyk, Kamil Grosicki (75. Piotr Parzyszek) - Luka Zahovic (61. Michał Kucharczyk).

MS, PAP