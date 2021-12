PKO Ekstraklasa: Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Pogoń Szczecin. Relacja i wynik na żywo

W 17. kolejce PKO Ekstraklasy dojdzie do starcia dwóch drużyn z przeciwnych biegunów tabeli. Wicelider Pogoń Szczecin zagra na wyjeździe z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza. Relacja i wynik na żywo meczu Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Pogoń Szczecin na Polsatsport.pl.

Obecna forma "Portowców" może napawać szczecińskich kibiców optymizmem. Ostatni mecz podopiecznych Kosty Runjaicia był prawdziwą demonstracją siły. Pogoń pokonała 5:1 Lechię, a zatem bezpośredniego rywala w walce o czołowe lokaty. Ekipa ze Szczecina nie przegrała żadnego z pięciu ostatnich meczów. Do prowadzącego Lecha Pogoń traci trzy punkty. Wiele wskazuje na to, że sezon 2021/2022 może być tym, w którym "Portowcy" włączą się do walki o mistrzostwo Polski.

Natomiast Bruk-Bet Termalica musi z niepokojem spoglądać w dół tabeli. Zespół Mariusza Lewandowskiego ma tyle samo punktów, co będąca pod kreską Legia Warszawa. Dodajmy, że aktualny mistrz Polski ma wciąż do rozegrania dwa zaległe mecze. Beniaminek z Niecieczy odniósł w tym sezonie tylko dwa ligowe zwycięstwa. Pozostałe mecze to remisy i porażki. W trzech ostatnich spotkaniach Bruk-Bet Termalica zanotowała dwa podziały punktów i jedną przegraną.

To będzie pierwsze spotkanie obu zespołów po trzech i pół roku. W rundzie jesiennej sezonu 2017/2018 padł rezultat 2:0 dla Pogoni. Od tamtej pory wiele się zmieniło, niemniej jednak to drużyna ze Szczecina ponownie będzie faworytem.

mtu, PAP