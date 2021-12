PlusLiga: Asseco Resovia Rzeszów - Trefl Gdańsk. Transmisja TV i stream online

Asseco Resovia Rzeszów i Trefl Gdańsk zmierzą się w meczu 10. kolejki PlusLigi. Oba zespoły grają w tym sezonie poniżej oczekiwań, więc każda wygrana będzie na wagę złota. Transmisja TV i stream online meczu Asseco Resovia Rzeszów - Trefl Gdańsk w niedzielę o godz. 14:45 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Czas na kolejne emocje w PlusLidze! Tym razem niedzielne zmagania Ligi Mistrzów Świata otworzy starcie Asseco Resovii Rzeszów i Trefla Gdańsk. Obie drużyny mają w tym sezonie sporo problemów z grą na miarę oczekiwań swoich kibiców, zwłaszcza że w obu ekipach nie brak prawdziwych gwiazd siatkówki.

Asseco Resovia Rzeszów przed rozpoczęciem sezonu była typowana jako jeden z głównych faworytów do wygrania całej ligi. Trudno się dziwić takim prognozom, zwłaszcza że w ekipie prowadzonej przez Alberto Giulianiego znajdziemy m.in. Fabiana Drzyzgę, Macieja Muzaja, Sama Deroo, Jana Kozamernika, Pawła Zatorskiego czy Jakuba Kochanowskiego. Rzeszowianie przeplatają jednak świetne momenty takie jak wygrana z Projektem Warszawa 3:0 u siebie 13 listopada z fatalnymi występami jak ten ostatni 27 listopada, gdy Resovia uległa na Podpromiu beniaminkowi - drużynie LUK Lublin. Takie porażki mogą mocno podkopać pewność siebie zawodników klasy światowej, więc tym bardziej w niedzielę zwycięstwo nad teoretycznie słabszym rywalem będzie niezwykle cenne.

Kryzys przeżywa także Trefl Gdańsk, który co prawda nie był typowany jako kandydat do medalu, ale wciąż mógł powalczyć o wysokie miejsce w tabeli. Tak się jednak nie dzieje, a gdańszczanie zajmują 12. miejsce w tabeli mając na koncie tylko dwa zwycięstwa - ze Stalą Nysa i Cuprum Lubin. W porównaniu z zeszłym sezonem, gdy Trefl praktycznie do końca walczył o medale, ten wynik wydaje się bardziej niż rozczarowujący. Czy gdańszczanie przełamią się w starciu z Rzeszowem? Przekonamy się już w niedzielę.

Transmisja TV i stream online meczu Asseco Resovia Rzeszów - Trefl Gdańsk w niedzielę o godz. 14:45 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

