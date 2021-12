Niemal do ostatniej chwili nie było pewne, czy zawody na skoczni im. Adama Małysza w ogóle się odbędą. Z powodu silnego wiatru odwołano serię próbną, natomiast w pierwszej konkursowej warunki cały czas się zmieniały. Na najlepsze spośród biało-czerwonych trafił Andrzej Stękała, który pokonał 129,5 m. Piotr Żyła skoczył na 120 m, Dawid Kubacki - na 119, a Kamil Stoch - na 117,5.

Przed serią finałową pogoda się nieco ustabilizowała i początkowo skoczkowie mogli rywalizować w bardziej wyrównanych warunkach, ale z czasem znów zrobiło się niespokojnie. Częste przerwy zakłócały rytm rywalizacji, a trudne warunki najbardziej odczuł skaczący jako trzeci z Polaków Kubacki, który pokonał zaledwie 97 m. Wówczas Polska spadła z podium na szóste miejsce.

Wcześniej Żyła uzyskał 121, a Stękała - 112,5 m. Niezła próba Stocha na zakończenie sobotniego występu gospodarzy - 116 - oraz gorsze wyniki reprezentantów Norwegii i Japonii pozwoliły biało-czerwonym awansować o dwie lokaty, ale do podium nie było nawet blisko. Strata do Austrii wyniosła 50,1 pkt, a do trzeciej Słowenii - 41,5.

Zawody drużynowe PŚ w Wiśle odbyły się po raz piąty i gospodarze po raz pierwszy nie stanęli na podium. W czterech dotychczasowych konkursach raz wygrali, raz zajęli drugie miejsce i dwukrotnie trzecie.

Biało-czerwoni przesunęli się po sobotnim występie o jedną lokatę w Pucharze Narodów - z siódmej na szóstą - z dorobkiem 383 punktów. W tej klasyfikacji wyraźnie prowadzą Niemcy - 1061 pkt.

W niedzielę odbędą się zawody indywidualne. Prawo startu w nich wywalczyło w piątkowych kwalifikacjach jedenastu biało-czerwonych, w tym czwórka reprezentująca gospodarzy w sobotę.

Wyniki: 1. Austria 843,0 pkt (Manuel Fettner, Jan Hoerl, Daniel Huber, Stefan Kraft) 2. Niemcy 842,7 (Pius Paschke, Stephan Leyhe, Markus Eisenbichler, Karl Geiger) 3. Słowenia 834,3 (Cene Prevc, Peter Prevc, Timi Zajc, Anze Lanisek) 4. Polska 792,9 (Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Dawid Kubacki, Kamil Stoch) 5. Japonia 787,3 6. Norwegia 767,2 7. Rosja 746,4 8. Szwajcaria 602,2 Klasyfikacja Pucharu Narodów: 1. Niemcy 1061 pkt 2. Słowenia 855 3. Austria 774 4. Japonia 616 5. Norwegia 554 6. Polska 383

jb, PAP, Polsat Sport