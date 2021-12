W nocy z soboty na niedzielę kolejny pojedynek w oktagonie UFC stoczy Jose Aldo (30-7, 17 KO, 1 SUB). Legendarny Brazylijczyk zmierzy się z Robem Fontem (19-4, 8 KO, 4 SUB) w walce wieczoru gali UFC Vegas 44. Starcie to będzie miało kluczowe znaczenie dla układu sił w ścisłej czołówce rankingu kategorii muszej. Transmisja gali UFC Vegas 44: Font - Aldo w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go.

Aldo to żywa legenda światowego MMA. Brazylijczyk w latach 2010-2015 i 2016-2017 był mistrzem UFC w kategorii piórkowej. Zawodnik z Manaus ma na swoim koncie aż siedem udanych obron tytułu. Od dwóch lat Brazylijczyk rywalizuje w kategorii koguciej. Obecnie może pochwalić się serią dwóch zwycięstw - nad Marlonem Verą i Pedro Munhozem. Trzecia wygrana mogłaby go przybliżyć do walki o drugi pas w karierze.

ZOBACZ TAKŻE: Gorzkie słowa znanej zawodniczki. "W MMA czułam, że niedługo zbankrutuję"

Mistrzowskie ambicje ma również Font. Mający portorykańskie korzenie zawodnik w swoim ostatnim występie pokonał na pełnym dystansie byłego mistrza Cody'ego Garbrandta. Cztery wygrane z rzędu sprawiły, że 34-latek awansował w rankingu kategorii muszej na czwartą lokatę. Tuż za nim, na piątym miejscu jest Aldo. Aktualna seria jest najlepszą w karierze Fonta odkąd trafił do UFC. Dodajmy, że obecnie kategoria kogucia ma dwóch mistrzów - regularnego Aljamaina Sterlinga i tymczasowego Petra Yana.

Bardzo ciekawie zapowiada się co-main event gali. Rękawice skrzyżują dwie wschodzące gwiazdy kategorii lekkiej - Brad Riddell (10-1, 5 KO) i Rafael Fiziev (10-1, 6 KO, 1 SUB). Obaj zawodnicy znani są z widowiskowego stylu i z pewnością dostarczą kibicom emocji. Łącznie w karcie głównej znalazło się łącznie pięć pojedynków.

Transmisja karty głównej gali UFC Vegas 44: Font - Aldo w nocy z soboty na niedzielę w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go. Początek 04:00.

Karta główna (04:00, Polsat Sport Extra, Polsat Box Go)

Rob Font (19-4, 8 KO, 4 SUB) - Jose Aldo (30-7, 17 KO, 1 SUB)

Brad Riddell (10-1, 5 KO) - Rafael Fiziev (10-1, 6 KO, 1 SUB)

Clay Guida (36-21, 7 KO, 13 SUB) - Leonardo Santos (18-4-1, 3 KO, 9 SUB)

Jimmy Crute (12-2, 5 KO, 4 SUB) - Jamahal Hill (8-1, 4 KO)

Brendan Allen (17-4, 5 KO, 9 SUB) - Chris Curtis (27-8, 15 KO, 1 SUB)

Karta wstępna (01:00):



Maki Pitolo (13-8, 7 KO, 3 SUB) - Dusko Todorovic (10-2, 6 KO, 3 SUB)

Manel Kape (16-6, 10 KO, 5 SUB) - Zhalgas Zhumagulov (14-5, 7 KO, 1 SUB)

Jake Matthews (17-5, 4 KO, 7 SUB) - Jeremiah Wells (9-2-1, 4 KO, 3 SUB)

Cheyanne Vlismas (6-2, 2 KO) - Mallory Martin (7-4, 2 KO, 2 SUB)

Alonzo Menifield (11-2, 8 KO, 2 SUB) - William Knight (10-2, 9 KO)

Claudio Puelles (10-2, 2 KO, 5 SUB) - Chris Gruetzemacher (15-4, 7 KO, 3 SUB)

Jared Vanderaa (12-6, 7 KO, 3 SUB) - Azamat Murzakanov (10-0, 7 KO, 1 SUB)

Alex Morono (20-7, 6 KO, 6 SUB) - Mickey Gall (7-3, 6 SUB)

Louis Smolka (17-7, 8 KO, 7 SUB) - Vince Morales (10-5, 5 KO, 2 SUB)

mtu, Polsat Sport