W niedzielę wielka walka Davis-Cruz. Mayweather Jr: "Dwóch godnych siebie rywali"

"To będzie wielka walka dwóch godnych siebie rywali, którzy pokażą światu wszystko, na co ich stać. "Tank" Davis wie jak bić się w wielkich pojedynkach o wysoką stawkę. Teraz daje okazję kolejnemu rywalowi na bycie kimś wielkim" - mówił na konferencji prasowej kiedyś geniusz boksu, dziś promotor Gervonty Davisa, Floyd Mayweather Jr. Oddajmy głos głównym bohaterom niedzielnego (transmisja na żywo w Polsat Sport) pojedynku o pas mistrza świata WBC.

Isaac Cruz (22-1, 15 KO): Oczywiście, że jestem ekstremalnie zmotywowany przed walką z Davisem: każdego dnia trenowałem bardzo ciężko, każdego dnia wkładałem w trening maksymalny wysiłek. Będę gotowy na każde wyzwanie. Jestem bardziej głodny wygranej niż kiedykolwiek, chcę zapewnić lepszą przyszłość dla siebie, żony i syna. To było moje marzenie od czasu, kiedy byłem młodym dzieciakiem, zrobię wszystko by się spełniło.

Trzeba będzie z Davisem walczyć mądrze, trzymać się mojego stylu i wybrać taką strategię, która pozwoli zdobyć pas mistrzowski. Gervonta to wielki mistrz i jeśli mówi, ze jestem trudniejszym rywalem niż Rolando Romero (poprzednio zapowiedziany przeciwnik Davisa - przyp. PG), to ma ku temu powody. On wie, ze jestem lepszy niż Romero, widział moją walkę w San Antonio. Pokażę wszystkim, że Isaac Cruz to prawdziwy meksykański wojownik, ale też wszystkim ile jestem wart - z każdym zadanym ciosem.

Wyjdę na ring zrobić to, co do mnie należy - czy przez nokaut czy na punkty, nie ma znaczenia, Gervonta jest twardy, Gervonta jest mocny, ale nie jest nie do pokonania. Nie boimy się jego szybkości, wiemy jak sobie z tym poradzić. Ma mocny cios podbródkowy, bije zróżnicowane uderzenia, ale na to też jesteśmy gotowi. Nie ma znaczenia jak na jego tle wypadli wcześniej inni pięściarze - ja wygram. Reprezentuję Manny Pacquiao Promotions, wiem, że we mnie wierzy, wierzy w zwycięstwo. Bez względu na to, co się stanie, będzie z nas dumny.

Gervonta Davis (25-0, 24 KO): "Zmiana rywala nie wpłynęła na cykl treningowy, taki jest ten sport. Były małe zmiany bo musisz być gotowy na wszystko, zawsze wiem jak zaadaptować się do czekających mnie wyzwań. Każdy zawsze mówi, że będzie szedł do przodu, atakował, ale to łatwiej powiedzieć niż zrobić. Jak tak będzie, to kibice zobaczą ekscytujący pojedynek. Znamy jego plan na walkę: muszę być mądry w ringu, robić to, co potrafię najlepiej i zaboksować perfekcyjnie.

Kiedy masz w narożniku dobrych trenerów mogą podpowiedzieć, że rywal jest zraniony, że czas podkręcić tempo. Wierzę im w 100 procentach, kiedy jesteśmy razem zawsze wygrywamy. Kibice nie mogą przegapić walki, nie pożałujecie, bo będzie naprawdę świetna. Trenowałem do niej przez trzynaście tygodni, będę gotowy i dobrze przygotowany. Jest trudniej dla mojego stylu bicie się z mniejszym rywalem - trzeba bić w dół, szukać ich ciosami. To, co Cruz teraz mówi nie ma żadnego znaczenia, bo jeszcze nie dostał ciosu w twarz. Mówi, że nigdy nie biłem się z kimś takim jak on, ale on też nikim takim jak ja się nie bił. Chce podgrzać atmosferę, wiem, że da z siebie wszystko,

Też byłem w takiej sytuacji, oparty plecami o ścianę, rozumiem go. Dla Cruza to jest być albo nie być, nie tylko dla niego samego, ale dla jego rodziny. Nie powiem, jaką mam taktykę, bo to byłoby lekceważenie przeciwnika. Nie zrobię błędów, jakie popełnili inni, jestem gotowy na dwanaście rund.

Cieszę się, że mogę być w Los Angeles - zawsze byłem gotowy walczyć w największych arenach. Walczyć w niedzielę to super sprawa. Będziecie mieli futbol amerykański w ciągu dnia (niedzielne rozgrywki NFL oglądają miliony widzów w USA - przyp. PG), a w nocy będzie boks. Mam wielu młodych fanów, którzy mnie oglądają, dam im dobry show. Od czasu kiedy urodziło mi się drugie dziecko wydoroślałem. Mam dwie córki, muszę się nimi opiekować. Zdaję sobie sprawę, że jestem profesjonalistą i muszę zachowywać się jak profesjonalista, ale muszę też być odpowiedzialnym ojcem”

TRANSMSJA WALKI DAVIS-CRUZ W NOCY Z NIEDZIELI NA PONIEDZIAŁEK OD GODZ. 2.00 W POLSACIE SPORT

Przemysław Garczarczyk z USA, Polsat Sport