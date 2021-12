Davis kontra Cruz: Czy musi być nokaut?

“Isaac Cruz będzie agresywny, to dzięki niemu walka będzie świetna, bo Davis będzie musiał pokazać wszystko co potrafi. I to jest problem, bo Gervonta Davis, który pokazuje pełnię umiejętności, to jeden z najniebezpieczniejszych pięściarzy w tym sporcie. Davis przed czasem, KO w dziewiątej rundzie” - tak zapowiada pojedynek Gervonta Davis - Isaac Cruz o regularny pas WBA wagi lekkiej (transmisja na żywo w Polsat Sport) ekspert CBS Sports.

Gervonta, następny Floyd?

“Nic nie zdarza się dnia na dzień. Ciągle dojrzewasz, masz potencjał, żeby być kimś większym niż byłem ja. Ale poczekajmy, przekonamy się jak będzie…” - skomentował wypowiedź 27-letniego Gervonty Davisa (25-0, 24 KO), że chce być kimś wielkim, na i poza ringiem, jego promotor i mentor, Floyd Mayweather Junior. Nie razie trudno przewidzieć czy będzie to realne, bo Mayweather skończył karierę z dorobkiem 50 zwycięstw i żadnej porażki i jest powszechnie uznawany za jednego z najlepszych pięściarzy wszech czasów. Dla Davisa każda walka jest najważniejsza, a wygrywanie z rywalami, którzy nie są w elicie kategorii lekkiej, jest jego obowiązkiem. I to wygrywanie w znakomitym stylu i dokładnie tego oczekuje się od niego w pojedynku z Isaacem Cruzem (22-1, 15 KO).

Ważenie: bez problemów, Davis i Cruz poniżej limitu

Był czas i to bardzo niedawno, że każde ważenie Gervonty Davisa to był dramat. Nie jest żadną tajemnicą, że “Tank” pomiędzy walkami jest nawet piętnaście kilogramów cięższy niż limit wagi lekkiej, ale tym razem zarówno on, jak Cruz zrobili wagę bez problemu, mając prawie 500 gramów poniżej wymaganego limitu wagowego. Małych emocji nie zabrakło, bo najpierw panowie przez ponad minutę patrzyli sobie w oczy, a później Davisowi nie spodobało się, że Cruz stoi zbyt blisko, ale skończyło się tylko na niegroźnej, nawet wyglądającej na trochę inscenizowaną, przepychance. “On się tak zachował, bo wie, że przegra” - skomentował sprawę “Pitbull” Cruz. “Przegra po raz pierwszy, z wielkim Meksykaninem. Jak chce tańczyć, to możemy tańczyć, jak chce się bić, to możemy się bić. To zależy od niego, mnie jest wszystko jedno”.

Bukmacherzy: nokaut (prawie) gwarantowany

Gervonta Davis ma - według bukmacherów - wygrać z Cruzem w sposób szybki, łatwy i brutalny czyli przez nokaut. W Las Vegas jest faworytem aż 14 do 1 czyli dla niewtajemniczonych: trzeba postawić 1400 dolarów, żeby wygrać 100. Na zwycięstwie Cruza można dobrze zarobić - za każde sto dolarów na jego wygraną, można wygrać siedemset. Ryzyko olbrzymie, bo zdecydowana większość zakładów przyjmowana jest na to, że walka potrwa mniej niż sześć rund. Na dodatek, co w pojedynkach o pas mistrza świata zdarza się rzadko, zarobi się więcej stawiając, że Davis wygra na punkty niż, że zakończy pojedynek przed czasem. Czy to oznacza dodatkową presję na “Tanka”? Nie sądzę bo odporność psychiczna i ogólne umiejętności 27-latka - to znacznie lepszy pięściarz, nie tylko “puncher” niż się przeciętnemu kibicowi wydaje - pozwalają na taki optymizm.

Nikt nie neguje, że Isaac Cruz to meksykański twardziel, ale bycie twardzielem to zbyt mało na kogoś o umiejętnościach Davisa.

“Im bardziej Cruz będzie atakował w półdystansie, próbował zamienić walkę bokserską w bijatykę, tym większe ma szanse na wygraną. Davis czasami walczy ekonomicznie, wyrachowanie, ale liczba zadawanych ciosów Cruza może mieć znaczenie na kartach punktowych” - komentuje Brian Campbell z CBS Sports. “To brzmi jak znakomity plan, ale tylko na papierze. Wiadomo dlaczego - “Tank” Davis znokautował 96 procent rywali, których napotkał w ringu, wygrywając tylko na punkty po raz ostatni siedem lat temu, w sześciorundowej walce. Musi pokazać szczękę nie z tego świata, że przetrwać te wszystkie uderzenia, które napotka chcąc skrócić dystans. Cruz będzie agresywny, dzięki niemu walka będzie świetna, bo Davis będzie musiał pokazać wszystko co potrafi. I to jest problem, bo Davis, który pokazuje pełnię umiejętności, to jeden z najniebezpieczniejszych pięściarzy w tym sporcie. Davis przed czasem, KO w dziewiątej rundzie” - podsumowuje Campbell.

TRANSMSJA WALKI DAVIS-CRUZ W NOCY Z NIEDZIELI NA PONIEDZIAŁEK OD GODZ. 2.00 W POLSACIE SPORT.

Przemysław Garczarczyk, Polsat Sport