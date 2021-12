MP w pływaniu: Barbara Mazurkiewicz i Jan Kozakiewicz ze złotem na 50 m stylem klasycznym

Mazurkiewicz (UKS G-8 Bielany Warszawa) wygrała rywalizację żabkarek czasem 30,26. Wśród specjalistów stylu klasycznego u mężczyzn triumfował Kozakiewicz (Legia Warszawa) - 26,25.

- Jest pewien niesmak, bo nie ma rekordu Polski. Na to polowałem najbardziej, ale dwa złota to i tak jest piękna rzecz. Żyć, nie umierać - ocenił Kozakiewicz, który wygrał wcześniej także rywalizację na 100 m st. klasycznym.

Na dystansie 200 m stylem zmiennym kobiet zwyciężyła Wiktoria Guść (UKS Delfin Piotrków Trybunalski) wynikiem 2.11,26. Wśród mężczyzn triumfował Marcel Wągrowski (AZS UŁ PŁ Łódź) - 1.58,41.

Złoty medal na 100 m st. grzbietowym trafił do wielkiej nadziei polskiego pływania 18-letniej Adeli Piskorskiej (UKS SHARK Rudna) - 57,55.

- To są moje najlepsze mistrzostwa w życiu. Nigdy nie udało mi się zdobyć seniorskiego złota, tym bardziej dwa razy. Oczywiście, że była chrapka na rekord Polski seniorów, ale muszę złożyć ukłony Alicji Tchórz, bo to nie jest takie łatwe - powiedziała po poprawieniu najlepszego wyniku w historii polskiego pływania w kategorii do lat 18.

W kończącej pięciodniowe zmagania w Bydgoszczy rywalizacji sztafet 4x100 stylem zmiennym wygrały panie z UKS G-8 Bielany Warszawa I i panowie z AZS AWF Katowice I.

MC, PAP