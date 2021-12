Po porażce z Serbią 21:25 polskie piłkarki ręczne zmierzą się w niedzielę w Llirii (25 km od Walencji) z wicemistrzyniami olimpijskimi z Tokio Rosjankami w drugiej serii spotkań w grupie B mistrzostw świata, których gospodarzem jest Hiszpania. Biało-Czerwone biorą udział w mistrzostwach świata dzięki dzikiej karcie przyznanej przez Międzynarodową Federację Piłki Ręcznej. Transmisja meczu Polska - Rosja w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

W pierwszym meczu tej grupy reprezentacja Federacji Rosyjskiej rozgromiła wicemistrza Afryki Kamerun 40:18 i prowadzi w tabeli. "Sborna" to zdecydowany faworyt grupy i jeden z kandydatów do medalu. Na koncie oprócz srebra z Tokio ma m.in. złoto olimpijskie z Rio de Janeiro (2016) i drugie miejsce w igrzyskach w Pekinie (2008). To także czterokrotny mistrz globu - z 2001, 2005, 2007 i 2009 roku.

ZOBACZ TAKŻE: MŚ piłkarek ręcznych 2021: Polki przegrały z Serbkami na inaugurację

Na zakończenie rywalizacji w pierwszej fazie turnieju we wtorek (godz. 18) Biało-Czerwone zmierzą się z Kamerunem. Do rundy zasadniczej awansują po trzy czołowe zespoły z każdej z ośmiu grup. Zespoły z grupy B spotkają się w dniach 9-13 grudnia w Granollers z ekipami z gr. A, w której grają Francja (złoty medalista MŚ 2017), Czarnogóra, Angola i Słowenia.

Z czterech sześciozespołowych grup do fazy pucharowej awansują po dwie najlepsze reprezentacje. Od ćwierćfinałów (14 i 15 grudnia) mecze odbywać się będą w Granollers. Półfinały zaplanowano na 17 grudnia, a finał na 19 grudnia o godz. 17.30. Trzy godziny wcześniej rozpocznie się pojedynek o brązowy medal.

Tytułu broni Holandia, która przed dwoma laty w Japonii pokonała w meczu o złoto Hiszpanię 30:29. W spotkaniu o brązowy medal Rosja okazała się wtedy lepsza od Norwegii 33:28.

Transmisja meczu Polska - Rosja w Polsacie Sport i na Polsat Box Go od godziny 18:00. Początek naszej transmisji od godz. 17:50.

A.J., Polsat Sport