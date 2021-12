NBA: Trener Jason Kidd odradza Luce Doncicowi kłótnie z arbitrami

Zdaniem amerykańskich mediów przyznanie racji trenerowi to pierwszy krok na drodze do pozbycia się maniery wiecznego uskarżania na decyzje arbitrów.

- Skłaniałbym się bardziej (przyp. red. na miejscu Doncica) do myślenia o zespole, do rywalizacji pięć na pięć na boisku, niż narzekaniu. Zachowując się w ten sposób nie ma co myśleć o tym, by sędziowie odgwizdali przewinienie. Arbitrzy nie mają tendencji do przerywania walki, by zmienić swoje decyzje. Trzeba to zrozumieć. Kiedy piłka jest "martwa", wtedy można porozmawiać z sędziami, w przeciwnym razie działamy na niekorzyść drużyny i wystawiamy ją na niebezpieczeństwo. Gra toczy się przecież dalej, a powrotu do defensywy nie ma - ocenił Kidd zachowanie swojego podopiecznego w rozmowie z portalem nbcsports.com.

Doncic jest liderem ekipy Dallas - notuje średnio 25,4 pkt, 8,1 zbiórek i 8,5 asyst. To jego czwarty sezon w najlepszej lidze świata. W 2019 r. otrzymał tytuł najlepszego debiutanta, w 2020 i 2021 został wybrany do pierwszej piątki sezonu zasadniczego oraz do składu na Mecz Gwiazd.

48-letni Kidd, mistrz NBA właśnie z Dallas (2011) i dwukrotny mistrz olimpijski (2000 i 2008), karierę trenerską rozpoczął w sezonie 2013/14. Od tego sezonu prowadzi Mavericks.