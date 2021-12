Kilka tysięcy kibiców Lecha Poznań wybiera się do Lubina, gdzie lider piłkarskiej ekstraklasy zmierzy się z Zagłębiem prowadzonym przez byłego szkoleniowca poznańskiej drużyny Dariusza Żurawia. Lechici są na fali, a gospodarze nie wygrali od siedmiu meczów. Relacja na żywo z meczu Zagłębie Lubin - Lech Poznań na Polsatsport.pl.

Lubin to jeden z najbliższych wyjazdów Lecha (oba miasta dzieli ok. 160 km) i fani "Kolejorza" często w dużej grupie wspierają tam swój zespół. Przed spotkaniem kibice na mediach społecznościowych mobilizowali się nawzajem do wyjazdu. W najbliższą niedzielę ma być ich kilka tysięcy na trybunach, a według nieoficjalnych informacji, nawet pół stadionu, mogącego pomieścić 16 tysięcy widzów. Przy takim wsparciu piłkarze Macieja Skorży będą się czuć niemal jak w domu.

Dla samych zawodników Lecha ten pojedynek będzie miał szczególne znaczenie, bowiem Zagłębie od nowego sezonu prowadzi Żuraw, który jeszcze w marcu tego roku pracował w Poznaniu.

- Cieszymy się, że w końcu będziemy mogli się spotkać. Nie ukrywam, że trener Żuraw był dla mnie ważną osobą w początkowym okresie mojego pobytu w poznańskim klubie. Ale na boisko wychodzimy zawsze po to, żeby wygrać. I to, że jest on teraz szkoleniowiec naszego przeciwnika nie ma już większego znaczenia - mówił napastnik lidera Mikael Ishak, który razem z Erikiem Exposito i Ivi Lopezem prowadzi w klasyfikacji najlepszych strzelców. Cała trójka ma na koncie po dziewięć goli.

Szwed odblokował się dopiero w meczu z Wartą Poznań, a wcześniej w czterech spotkaniach nie trafił do siatki rywali.

- Nie strzeliłem gola w czterech meczach i mogło to wyglądać na jakiś wielki kryzys. Jest ogromna presja na napastników w tak wielkim klubie. Może poczułem uczucie ulgi, natomiast najważniejsze jest, że zespół wygrywa, a kto strzela bramki nie ma znaczenia - podkreślił Ishak.

Snajper Lecha debiutował w ekstraklasie akurat w Lubinie i strzelił bramkę Zagłębiu. Lechici przegrali jednak 1:2.

- Strzelenie tej pierwszej bramki było niezwykle miłym uczuciem. Niestety, przegraliśmy, dlatego nie mam zbyt dobrych wspomnień - przyznał Szwed.

Lubinianie mają obecnie gorszy okres w lidze. Nie wygrali od siedmiu meczów, a w środę odpadli z Pucharu Polski po porażce z Arką Gdynia 1:2. Asystent Skorży Maciej Kędziorek uważa, że Zagłębie to wciąż mocny zespół.

- Mają wielu klasowych piłkarzy do tego zdolną młodzież, bowiem Zagłębie słynie ze szkolenia młodzieży. Na pewno atutem rywala jest trener Żuraw, który doskonale zna Lecha, ale i swoim sztabie ma osoby, które wcześniej też pracowały w Poznaniu. To może zawsze ułatwiać rozpracowanie przeciwnika, ale my też szykujemy niespodzianki. Postaramy się maksymalnie utrudnić pracę trenerowi Żurawiowi - podkreślił Kędziorek.

Jak dodał, sytuacja kadrowa jest bardzo dobra - w Lubinie poznaniacy zagrają w optymalnym składzie.

Relacja na żywo z meczu Zagłębie Lubin - Lech Poznań na Polsatsport.pl. Początek o godz.17:30.

